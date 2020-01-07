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5G争夺战持续火热！美国C频段频谱拍卖有望赚500亿美元

2020/1/7 9:20:48来源：新浪科技作者：鼎宏责编：骑士评论：

北京时间1月7日早间消息，全球对中频带频谱的强劲需求表明一些投资者可能低估了美国C频段的机会。

根据New Street Research的报告，保守估计，美国国内的一次C波段频谱拍卖可以从卫星运营商那里获利约500亿美元。这种积极的看法是因为中国台湾最近拍卖的3.5GHz频段出价“超出预期”。

世界各地的政府都在争夺5G领导者地位，而在美国，支持C频段联盟的投资者希望获得最高要价才肯放弃其拥有的响应频段。但是，当联邦通讯委员会（FCC）主席阿吉特·派（Ajit Pai）去年11月拒绝私人拍卖时，投资者对Intelsat SA和SES SA通过公开出售频谱的具体获利感到困惑。

New Street Research分析师维微克·斯塔莱姆（Vivek Stalam）说，中国台湾的出价设定了每兆赫兹频谱0.51美元的新标准，这比意大利在2018年中的频带拍卖期间的最高价高出0.10美元。斯塔莱姆维持Intelsat买入评级和34美元的目标价，他认为，“台湾地区的市场结构和拍卖规则的背景更能支持美国C频段拍卖价格。”

斯塔莱姆在研究报告中写道，Verizon、AT&T和T-Mobile这三大美国运营商可能会分别积极竞标约100MHz的频段。他还补充说，Dish Network等新进入者以及感兴趣的有线电视运营商可能“在寻求进入该行业时提高价格”。

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关键词：5G频谱

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