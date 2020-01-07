【IT之家评测室】vivo X30 Pro评测：5G时代的远摄之王

12月16日，vivo在桂林正式推出了vivo X30系列新品，包括X30和X30 Pro两款手机，作为vivo在2019年的收官之作，全新的X30系列手机无论是在设计还是配置上都有着可圈可点的亮点，比如全系配备了与三星联合研发的Exynos 980芯片，支持SA&NSA 5G双模组网，Pro版本支持60倍超远摄等等。

和以往一样，IT之家已经提前拿到了vivo X30 Pro手机，并且将其作为主力机进行长时间的深度体验，此前IT之家已经为小伙伴们带来了视频评测和图赏文章，详情可点击：

《【IT之家开箱】vivo X30 Pro绯云图赏》

《【IT之家开箱】vivo X30 Pro秘银图赏》

《【视频】vivo X30 Pro快速上手》

现在IT之家为大家带来vivo X30 Pro手机的图文评测。

第一部分：外观

X系列一直都是vivo家族的颜值担当，因此X30 Pro的高颜值设计是毋庸置疑的，X30 Pro共拥有秘银、绯云、曜石三种配色，IT之家拿到的是秘银、绯云两款。

绯云整体呈现出的是淡淡的橙粉色，观感有点接近vivo X23幻彩版中的粉色，更适合女性用户一些，这种橙粉色在机身上呈现出了一种梦幻色的质感，朦朦胧胧，柔美而又温和。

绯云▲

秘银▲

相比绯云，秘银配色在观感上更亮一些，有一些接近光滑的金属质感，在光线下还会呈现出淡紫色、青色的光影。vivo X30 Pro的秘银配色和此前发布的NEX 3 5G手机的液态天河配色更相似一些，相较于NEX3手机液态天河配色，X30 Pro的秘银配色有种“冰生于水而寒于水”的效果，显然，vivo在机身配色方面已经练到了炉火纯青的地步。

除了优秀的配色之外，X30 Pro的屏幕参数也是非常不错：6.44英寸、20:9比例、2400*1080分辨率、对比度2000000:1、屏幕常规亮度800nit、局部最高亮度1200nit、E3材质屏幕、减少42%有害蓝光等等。

非常值得一提的是，X30 Pro配备了目前全球范围内直径最小的打孔屏，孔径仅为2.98mm，相当于系统中一个顶部状态栏通知图标的大小，视觉效果更加完整，可以做到“忽略不计”。

因为采用了5倍潜望式长焦镜头设计，X30 Pro的机身还是要略微厚重一些，重量达到了 198.5g，距离“200g重量俱乐部”仅差一步，拿在手里也是沉甸甸的感觉，此外，X30 Pro的机身整体大小要比X27 Pro和NEX 3手机小了一圈。

目前5G手机或多或少都存在着“超重”问题，更何况X30 Pro内部还塞进了一枚潜望式镜头。相比前一代X27 Pro的208g，X30 Pro的重量控制还算不错。另一方面，X30 Pro的后置摄像头凸起还是比较严重的，赠送的保护壳可以抵消凸起的镜头，但相应的手机也变得厚重了一些，裸奔使用的话，还是要格外注意凸起的摄像头保护问题，防止镜头磨花。

更多图赏：

独立AI按键▲

底部接口▲

顶部保留了3.5mm耳机孔▲

第二部分：配置

vivo X30系列是首款搭载三星Exynos 980处理器的手机，并且为了做到全系支持5G，X30和X30 Pro均搭载Exynos 980，在性能配置上做到了一致，并没有处理器区别之分。

三星Exynos 980处理器是Exynos系列首款集成5G SoC的产品，也是行业内首款采用A77架构的产品，相比上一代的A76性能提升20%。在架构设计上，包括2颗2.21GHz Cortex-A77核心以及六颗1.79GHz Cortex-A55核心，GPU为Mali-G76 MP5。

从参数上来看，Exynos 980的定位和骁龙765G相似，两者和天玑1000L比还是有一定的差距（其实还未发布的天玑800更接近Exynos 980、骁龙765G定位）。

按照惯例，我们通过Geekbench 4等跑分软件测试了搭载Exynos 980的vivo X30 Pro的具体跑分性能：

在安兔兔中，vivo X30 Pro获得了330196分；

Geekbench 4中单核为3102分、多核为7437分；

在GFXBench测试中，曼哈顿3.0离屏项目为32Fps、曼哈顿3.1离屏为53Fps；

在AndroBench中，我们测得vivo X30 Pro顺序读取为521MB/s、顺序写入为209MB/s（LPDDR4X+UFS2.1）。

具体跑分数据如下：

三星Exynos 980处理器在单核心的性能上更出色一些，毕竟有两枚A77大核心加持，在安兔兔的GPU跑分中，Exynos 980稍弱于骁龙765G，但差距微小。三星Exynos 980处理器的整体性能和骁龙765G不分伯仲，当然，和骁龙865这类的旗舰级SoC还是没法比，但是对于普通消费者而言，够用。

vivo X30 Pro在游戏方面的表现也在我们的意料之内，最高画质下，《王者荣耀》游戏的平均帧率为61.2FPS，平方差为0.32FPS，表现是非常稳定的，下面的测试曲线图也能看出在这十几分钟的游戏中，帧率波动非常小（下图红线），几乎稳定成了一条直线。

点击可查看原图▲

在《和平精英》游戏中，我们测得平均帧率为34.9FPS，平方差为0.30，平均CPU占用38%，App占用24.1%，表现同样优秀。

点击可查看原图▲

三星Exynos 980处理器支持NSA和SA两种组网模式（双模5G），5G通信环境下行峰值速率为2.55Gbps，4G-5G双连接峰值速率为3.55Gbps。X30 Pro支持5G频段包括n1/n3/n77/n41/n78。

IT之家这里测试了vivo X30 Pro的5G性能，我们这里使用的是移动5G网络，办理的是298元/月的极速套餐。这里需要额外补充一句，5G收费套餐根据价位的不同，5G速率也呈阶梯式，以中国移动为例，298元以上档位才能享受5G极速服务，即5G网络峰值速率为1Gbps。不难看出，要想实现5G的全面化，光凭手机厂商的推动还是远远不够的，5G全面化商用，任重而道远啊！

vivo X30 Pro的5G性能是毋庸置疑的，在公司园区内，vivo X30 Pro的下载速率已经达到了950Mbps以上，轻轻松松“破表”；上行速率同样达到了88Mbps，在测速的过程中，几乎每一秒就能消耗掉上百MB的流量，上一张动图大家感受一下：

在日常使用中，vivo X30 Pro无论是下载游戏还是看超清视频都是非常爽快的体验，特别是一些热更新的游戏，比如想玩《和平精英》了，打开却发现需要几百MB大小的更新，4G网络下我们往往要更新很长时间才能完成，而vivo X30 Pro只需要十几秒。

vivo X30 Pro内置了4350mAh电池，在5G网络下，中度使用一天不是问题，并且还配备33W闪充，实测十分钟冲入19%，15分钟27%，半小时充入51%，一小时充入97%，68分钟充满。略感遗憾的是，vivo X30 Pro不支持无线充电功能，作为一款售价3000元以上的手机，这一点确实不太应该。

第三部分：相机

注：上传图片均有压缩

谈完了配置体验，现在来着重讲一下vivo X30 Pro的重头戏——全焦段影像系统四摄。

vivo X30 Pro后置四摄，包括1300万像素潜望式镜头（60倍超级变焦，传感器单一像素尺寸1.0μm）、6400万像素主摄（闭环马达，6P镜头，12.3EV逆光动态值，12至16帧夜景拍摄）、800万像素广角微距镜头（112°超广角，2.5cm超级微距）、3200万像素人像镜头（50mm等效焦段，6P镜头）。

功能上，vivo X30 Pro支持5倍光学变焦，10倍混合变焦，最高支持60倍数码变焦，支持月亮模式拍摄，支持6400万样张直出，支持OIS光学防抖（13M）、EIS视频图像防抖功能等等。

样张：

▲微距样张（青岛动漫园 by IT之家@正正）

▲主摄样张（市北区 by IT之家@正正）

▲5X样张（青岛动漫园 by IT之家@正正）

▲5X样张（市北区 by IT之家@正正）

▲主摄夜景样张（青岛中央CBD by IT之家@正正）

▲超广角夜景样张（青岛中央CBD by IT之家@正正）

在日常拍摄中，vivo X30 Pro的样张表现和此前的NEX 3非常相似，主摄最大光圈f/1.8和1/1.7英寸的传感器尺寸足以应对各种拍摄场景，整体成像风格为“艳丽”风，样张的色彩饱和度高一些，更讨好眼球，同时，HDR样张动态范围可达到12.3EV，逆光的场景中也可以大幅度提高画面的宽容度。

vivo X30 Pro真四摄系统优势在哪？

X30 Pro通过后置四摄，实现了16mm到135mm全焦段的覆盖，可以向放大镜那样拍微距，也能像望远镜那样拍远景。vivo X30 Pro在「0.6X-1X」时，使用超广角镜头拍摄，在「5X-10X」时开启长焦镜头拍摄，10X之上为混合变焦。

非常值得一提的是，在「2.X-4.X」的这个焦段内，vivo X30 Pro并没有采用业界常用的主摄镜头裁切方式的数码变焦，而是通过一枚单独的3200万的专业人像镜头进行拍摄。

相比友商的10倍光学变焦手机，vivo X30 Pro在「2.X-4.X」这个变焦范围的优势是非常明显的：

首先是在「2.X-4.X」范围内，友商的手机是通过主摄样张裁切从而实现的数码变焦，因此在3-4.X倍样张的时候，画面质量会明显的下降，只有到5X的时候，才会切换至1300万长焦镜头拍摄，这也是为什么5倍变焦样张质量反而比4倍变焦样张更好的原因。

那么vivo X30 Pro又是如何实现的呢？

vivo X30 Pro在「2.X-4.X」内是通过一枚额外的3200万的专业人像镜头拍摄，这枚3200万的专业人像镜头拥有50mm等效焦距、1/2.8英寸感光元件等配置，在日常使用中还担任人像拍摄的职务。这意味着，在这个范围内，vivo X30 Pro拍摄的样张会更清晰、更经得起放大。

经IT之家小编观察，「2.X-4.X」这个变焦范围，也是消费者经常使用的变焦段，配合超分算法，vivo X30 Pro的主要使用焦段完成极为明显的画质提升，这也正是vivo所说的“焦段连续顺滑变焦”。

3200万人像镜头拍摄▲

另一方面，有了这枚3200万的专业人像镜头，vivo X30 Pro在拍摄人像的时候会更出色（毕竟有50mm等效焦距），因为2X-4X之间非常适合人像拍摄，而友商的十倍光变手机，在这个焦段内完全是依靠主摄的数码裁切实现，相应的人像画质也会下降。

因此不难看出，虽然vivo的十倍光变比友商晚发布了半年，但作为后来者，vivo是非常有想法，在16mm到135mm全焦段范围内，vivo X30 Pro的四颗摄像头各自负责着属于自己的领地，并且还弥补了友商在2X-4X之间通过主摄数码变焦的遗憾。

变焦样张：

青岛雨后，下午14点拍摄▲

IT之家选择了1倍、2倍、3倍、5倍、10倍、60倍进行了拍照测试，通过下图样张可以看到，在1倍样张中的一个小像素点，甚至肉眼也很难察觉到，在60X样张中也能拍出来，甚至还能看清上面的玻璃窗和旗帜。

当然，60X的样张质量并不高，但是能拍出这种效果已经实属不易，平日里应应急还是非常不错的。举一个最简单的应用场景，在候机室候机的时候，远处的信息牌肉眼看不清楚，这时候通过30X、50X，甚至是60X变焦样张就能拍摄出来，成为你身边的望远镜。

在5倍光学变焦的基础上，vivo X30 Pro通过算法以及AI优化，还实现了月亮模式，用户可以拍摄出更大、更清晰和更具有故事性的月亮样张，不过近月来青岛的天气实在是太差，月亮也迟迟不露面，这里通过vivo的官方样张替代吧！

图片来自vivo官方

总结：

vivo X30 Pro不是第一款实现5倍光学变焦的智能手机，但是作为后来者，vivo X30 Pro毫无疑问的成为了截止到目前为止、5G时代真正意义上的远摄之王。

X系列一直都是vivo的品牌支柱，也担任着vivo手机出货量的重任，这意味着产品的利润率必须保障，如果我们从极致性价比这个角度衡量vivo X30 Pro这款产品，显然3998元的起售价很“不够意思”，同时缺失的无线充电功能会让部分小伙伴感到遗憾，但如果我们放眼整个市场大环境，作为一款双模的5G手机，vivo X30 Pro还是具备不少优势的，比如全焦段覆盖的远摄，比如双模5G，比如高水准的OLED屏幕，比如强悍的人像拍摄，比如高颜值设计等等。

vivo X30 Pro不是一款极致性价比的产品，但是它是一台均衡的，并且更成熟的5G产品。

在5G的战场上，vivo的步伐是激进的，从iQOO Pro 5G到NEX3 5G，再到vivo X30 Pro，这半年的时间里vivo已经发布了3款5G手机，首款支持5G双模的vivo X30 Pro对vivo的重要程度不言而喻。

对于普通消费者而言，如何选择X30 Pro？还是那句话，追求极致性价比，那么X30 Pro与你无缘；反之，如果更在乎手机的综合体验，那么X30 Pro还真是一个不错的选择。