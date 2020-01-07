澳科学家研制出高效锂硫电池：手机充电1次可续航5天

IT之家1月7日消息 据CNN 1月6日报道，澳大利亚研究人员声称，他们已经开发出一种电池，可以使智能手机充电一次续航五天，也可以将电动汽车的续航提高到1,000公里。如果该技术被广泛使用，将代表在寻求更绿色，更高效能源方面的重大突破。

墨尔本莫纳什大学的团队说，他们所制造的锂硫电池是“世界上最高效的”，并且可以比传统电池高出四倍。研究人员说，他们正处于将该创新进行商业化的“边缘”。

大多数商用电池都是锂离子电池，但是锂硫替代品长期以来一直备受关注，因为它们具有更高的能量密度。但是，锂硫电池的寿命往往短得多。它们已用于某些飞机和汽车，但先前使其大规模生产并逐步淘汰锂离子电池的尝试均失败。

据法拉第研究所的电池专家称，锂硫电池的广泛使用面临着“主要障碍”，这源于硫的“绝缘性”和金属锂阳极的降解。

澳大利亚团队的研究发表在《科学进展》杂志上，该团队重新配置了硫阴极的设计，使其能够承受更高的应力负载而不会导致整体性能下降。首席研究员Mainak Majumder教授在新闻稿中说，他们的工作“将彻底改变澳大利亚的汽车市场，并为所有澳大利亚人提供一个更清洁，更可靠的能源市场。”

该小组的工作得到了澳大利亚政府的资助，并且已为新电池申请了专利，将在今年晚些时候进行进一步测试。

“这种方法不仅有利于高性能指标和长寿命，而且使用水基工艺制造起来简单，成本极低，并且可以大大减少对环境有害的废物，”该团队的马修·希尔（Matthew Hill）表示。