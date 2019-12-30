飞腾+麒麟，国内首个中国计算机软硬件基础体系标准发布

据CEC中国电子官方消息，12月29日，中国电子在海南自贸港首次面向公众和产业界正式发布《PK体系标准（2019年版）》及《PKS安全体系》，发布了国内首个中国计算机软硬件基础体系标准。

12月12日，工信部、中国工程院、公安部、信工所等单位领导、院士和专家对《PK体系标准（2019年版）》进行评审鉴定。最终，经过专家组一致同意，中国电子耗时两年部署、筹划、启动的《PK体系标准（2019年版）》尘埃落定，成为国内首个中国计算机软硬件基础体系标准。

《PK体系标准（2019年版）》具体包含参考框架、参考板、操作系统、外设接口、工程服务、安全等方面4大类8小类15项标准，为基于PK体系在板卡设计、软件开发、项目实施等方面的操作与应用，提供参考指南。

2011年，中国电子研发了具有完全自主知识产权的飞腾“Phytium处理器”和麒麟“Kylin操作系统”。

目前，中国电子PK体系已成功应用于政府信息化、电力、金融、能源等多个行业领域，并同政、产、学、研密切合作、联合攻关，推进建设中国计算机产业大生态。

2018年，中国电子开始在“PK”体系的基础架构中，加入“S- Security”立体防护的安全链，建立“PKS”安全体系，主要解决计算机体系结构缺乏免疫力、产品应用补修漏洞不及时、常规安全防护机制降低CPU功效的问题。

PKS安全体系自带8重防护体系，打破传统计算机结构，运载三大革新技术：国际首次采用CPU内置可信技术，国际首次采用内存内置物理防护技术，终端统一安全中心、云端统一安全管控。