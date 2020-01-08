英国本月将针对华为做出最终决定，美国发起最后施压

北京时间1月8日消息，据路透社报道，知情人士透露，在英国决定是否使用华为设备升级其电信网络之前，美国正在对英国进行最后的游说。目前英国面临着被美国切断情报共享的威胁。

预计英国将在本月晚些时候就如何在其未来的5G网络中部署华为设备做出最终决定。美国则一直指控称，华为的电信设备存在安全风险，可能会被用于监控行为。业界警告称，彻底禁止华为公司参与网络建设将导致数十亿美元的成本。

作为全球最大的移动网络设备供应商，华为对这些指控进行了一再否认。华为没有立即回应路透社的置评请求。

消息人士称，预计美国国务卿迈克·庞培（Mike Pompeo）将在本周四于华盛顿举行的会议上就华为问题向英国外交大臣Dominic Raab进行施压。

上述消息人士指出，在英国做出决定前，华盛顿还计划派出一个包括美国国家安全副顾问Matt Pottinger在内的代表团，在本周与英国官员进行会晤。两名消息人士称，由于天气恶劣，此行在最后一刻被取消。

上个月，美国通过了一项立法，其中包括一项鲜为人知的条款，该条款加强了关于限制与使用华为设备的盟友共享情报的威胁。

一位了解英国政府对华为立场的知情人士说，华盛顿现在正“扣动扳机”。“目前尚不清楚的是，华盛顿将如何、何时或者是否真的会开枪”。

一名英国政府发言人表示：“英国电信网络的安全和弹性至关重要。政府将继续考虑其对高风险供应商的立场，并将在适当的时候做出决定。”

美国国务院和国家安全委员会未立即回应置评请求。

在围绕华为展开的地缘政治角力中，英国是一个关键战场。去年，英国政府官员官员们原则上决定，禁止华为参与5G网络的关键部分，但允许其有限地参与相对不太敏感的部分。最终决定尚未公布。

由特朗普总统去年12月签署的《美国2020年国防支出法》的一项规定，要求情报机构在与外国签订情报共享协议时，对于使用“美国的对手，特别是中国和俄罗斯”提供的电信和网络安全基础设施时需要进行考虑。

一位知情人士称，共和党参议员Tom Cotton增加的这项规定，尤其针对由美国、英国、加拿大、澳大利亚和新西兰组成的Five Eyes情报共享联盟中的成员，意在“发出警告的第一个信号”。

Tom Cotton的一位助手表示，这位参议员的团队正在研究一项新法案草案，该法案草案将于本月发布，并将“严重限制”与在5G网络中使用华为设备的国家进行情报共享，此前美国曾威胁要这么做。