Verizon：5G毫米波将使多数环境不再需要公共WiFi

据外媒报道，在本周二的花旗投资者会议上，Verizon执行副总裁兼消费者集团CEO Ronan Dunne针对WiFi流量卸载趋势表示，大多数人认为当今终端设备上70-75%的流量是通过WiFi网络而非蜂窝网络消耗使用的。而Verizon正在规划的5G世界里，Wi-Fi却不在考虑范围内，相反，该公司新的解决方案将在许多地方推进室内毫米波。

在5G毫米波的世界中，“我们看不到未来对WiFi的需求，因为我们有一个更安全的网络环境。我们拥有更高的性能标准，并且有能力执行会话等操作，因此我们的观点是，在完全部署的情况下，由于毫米波的安全性、可靠性和服务能力，在许多环境中，公共Wi-Fi将被淘汰。”Ronan Dunne说。

提到目前结合使用WiFi与MVNO协议的有线电视公司，Ronan Dunne称他们可能在寻求平衡流量，并且“我并不是说WiFi热点会立即消失”，但这是流量管理，而不是体验管理。

Ronan Dunne说：“我们认为，端到端的最佳体验是在一个端到端的无线环境中享受到安全的99.9999%能力……无论您是消费者用户还是企业客户。”

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当被问及要实现这一目标所需的蜂窝基站数量的含义时，他说关键在于5G室内解决方案，而Verizon已经在研究室内环境的中继器和节点。这意味着使用中继器和扩展器之类的装置覆盖住宅区和工业设施等场所，与使用Wi-Fi和mesh网络的方式非常相似。

这与上个月Verizon技术和产品开发高级副总裁Nicki Palmer在高通Snapdragon峰会期间所讲述的相符。除了基于新波束成形技术的中继器外，5G分布式天线系统（DAS）等工具有望在2020年问世。她说，5G DAS设备还没有真正出现，但将在2020年实现。运营商通常会在体育馆等场所使用DAS来提高或扩大网络覆盖和容量。

Ronan Dunne说，Verizon对于毫米波的聚焦一直是开创性的，并且，随着2020年动态频谱共享（DSS）的到来，最终其所有频谱都将能够部署5G。

今年，毫米波终端的价格将低于800美元，再之后将低于600美元，而2020年下半年对于Verizon的5G Home产品来说将至关重要，因为届时高性能CPE将会上市。