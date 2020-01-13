微软CEO纳德拉大方展示自用的Surface Duo

IT之家1月13日消息 去年10月，微软宣布了其首款Android设备，即Surface Duo。最近，微软CEO纳德拉在公开场合大方地展示了自用的Surface Duo。

雅虎财经总编辑Brian Sozzi晒出了纳德拉使用 Surface Duo的照片，并且称自己被这款设备迷住了，这款设备相当棒。

Surface Duo带有两个5.6英寸显示屏，通过中间360度的铰链相连，可以在各种模式下使用该设备，其定于2020年假日季上市。