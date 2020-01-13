苹果iPod之父：初代iPod是在同一年设计、制造和发布的

IT之家1月13日消息 根据苹果前高管托尼·法德尔（Tony Fadell）的说法，在不到一年的时间内，初代iPod从无到有，变成了商店可供人们购买的产品。

托尼·法德尔（Tony Fadell）通常被称为iPod之父，他无疑是使之成为现实的主要功臣。但是，一开始他根本没有任何计划要打造iPod，只是知道自己想用东芝的1.8英寸硬盘制作一些可以播放音乐的东西。

据报道，2001年整个iPod从无到有的时间线是这样的：

1月（第一周）法德尔接到苹果的第一通电话；

1月（第三周）法德尔与苹果的第一次会晤；

1月（第四周）法德尔成为iPod顾问，领导该团队（当时尚未命名iPod，代号是P68 Dulcimer），进行调研：没有团队，原型，设计，一无所有；

3月（第3周）向史蒂夫·乔布斯（Steve Jobs）汇报产品，项目在会议结束时获绿灯许可；

4月（第2周）法德尔成为苹果全职员工；

4月（第3周）在台湾/香港/韩国寻找制造商；

5月（第2周）雇用了团队的第一位员工；

10月（第4周）向世界发布iPod；

11月（第1周）向客户交付了第一批iPod。

可以看到，直到当年5月才成立iPod团队，其发展速度着实令人惊叹，仅仅几个月后，史蒂夫·乔布斯（Steve Jobs）就登台发布iPod。从那以后，苹果就不一样了。