再见！微软Windows 7系统正式停止技术支持

IT之家1月14日消息 早在2015年1月，微软结束了对Windows 7的主流支持，该公司停止向旧操作系统添加新功能。微软将Windows 7从主流支持转移到扩展支持。2020年1月14日，今天迎来了Windows 7的停止技术支持，微软将把更多精力转移到Windows 10系统上。

在微软结束对Windows 7的扩展支持后，你的计算机将不会中断或停止工作，但如果你的Windows 7计算机出现问题，它将不再收到任何问题的技术支持、软件更新、安全更新或修复。

微软网站表示：

你仍可以继续使用运行 Windows 7 的电脑，但如果没有持续软件和安全更新，电脑遭受病毒和恶意软件攻击的风险会更大。从目前开始，保持安全的最好方式是采用 Windows 10。而使用新电脑是体验 Windows 10 的最好方式。虽然可以在旧设备上安装 Windows 10，但这不是建议做法。

随着越来越多的用户迁移到最新版本的Windows 10以接收安全补丁，Windows 7支持的终结将大大增加Windows 10的市场份额。

毫无疑问，Windows 7的“消亡”将改善Windows 10的升级数量，Windows 7的支持终结也可能会增加PC的出货量。

Windows 10于2015年推出，但并非所有人都希望迁移到最新版本的微软桌面操作系统上。根据最新NetMarketShare数据，去年12月份，还有26.64%的笔记本和台式机仍在运行Windows 7，而Windows 10的份额已经达到了54.62%，成为绝对的桌面系统王者。