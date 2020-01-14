内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>安卓之家>安卓手机

微软Surface Duo安卓机桌面启动器曝光：支持横向模式

2020/1/14 7:37:25来源：IT之家作者：玄隐责编：玄隐评论：

IT之家1月14日消息 微软于2019年10月份发布了Surface Duo，这是一款由Android系统驱动的Surface Phone手机，一时震惊了科技界。微软正在与Google合作，以针对双屏Surface Duo硬件优化Android系统，微软还致力于开发一系列API，以帮助开发人员做好应用程序适配。

与三星Galaxy Fold不同，微软Surface Duo没有配备折叠的OLED显示屏，而是在中间使用非常明显的铰链连接了两个显示屏。

据报道，Surface Duo安卓手机将使用微软Launcher最新版软件功能。

微软Launcher最新版已建立在新的代码库上，并且新的代码库包含对“Duo”的支持。此外，此更新允许启动器旋转到横向屏幕模式。

这些更改表明，微软可能会使用此新预览版来测试适用于类似Surface Duo手机的Android应用启动器。

Surface Duo将于2020年末上市

Surface Duo无疑令人兴奋，它还支持手机通话。借助微软Launcher，该公司还可以与自己的服务（如Windows时间轴、Windows通知等）进行更深入的集成。

Surface Duo是具有新设计风格的设备新类别，它具有两个链接到一起的5.6英寸显示器。展开或打开时，Surface Duo合成一款11英寸的屏幕，用户可以在两个显示器上运行多个应用程序。

Surface Duo支持分屏、拖放功能，并且还将与Windows产品集成。

微软Panos Panay称Surface Duo不是典型的智能手机，它仍然可以放在你的手提包中。根据微软的说法，Surface Duo直到2020年圣诞假期才会出货，还有不到1年的时间。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：Surface Duo安卓微软

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有    