微软Surface Duo安卓机桌面启动器曝光：支持横向模式

IT之家1月14日消息 微软于2019年10月份发布了Surface Duo，这是一款由Android系统驱动的Surface Phone手机，一时震惊了科技界。微软正在与Google合作，以针对双屏Surface Duo硬件优化Android系统，微软还致力于开发一系列API，以帮助开发人员做好应用程序适配。

与三星Galaxy Fold不同，微软Surface Duo没有配备折叠的OLED显示屏，而是在中间使用非常明显的铰链连接了两个显示屏。

据报道，Surface Duo安卓手机将使用微软Launcher最新版软件功能。

微软Launcher最新版已建立在新的代码库上，并且新的代码库包含对“Duo”的支持。此外，此更新允许启动器旋转到横向屏幕模式。

这些更改表明，微软可能会使用此新预览版来测试适用于类似Surface Duo手机的Android应用启动器。

Surface Duo将于2020年末上市

Surface Duo无疑令人兴奋，它还支持手机通话。借助微软Launcher，该公司还可以与自己的服务（如Windows时间轴、Windows通知等）进行更深入的集成。

Surface Duo是具有新设计风格的设备新类别，它具有两个链接到一起的5.6英寸显示器。展开或打开时，Surface Duo合成一款11英寸的屏幕，用户可以在两个显示器上运行多个应用程序。

Surface Duo支持分屏、拖放功能，并且还将与Windows产品集成。

微软Panos Panay称Surface Duo不是典型的智能手机，它仍然可以放在你的手提包中。根据微软的说法，Surface Duo直到2020年圣诞假期才会出货，还有不到1年的时间。