微软启动器6.0预览版上手：全新Dock设计，Surface Duo蓄势待发

IT之家1月14日消息 自品牌重塑以来，Microsoft Launcher（微软启动器）已经成为Android平台上广受欢迎的启动器之一。由于继承了Cortana和Windows Timeline等丰富功能，微软启动器也成为了Android用户的理想解决方案。首款双屏Android手机Surface Duo也已经呼之欲出，今天微软发布了Microsoft Launcher 6.0预览版，有外媒也在第一时间体验了这款新启动器的预览版本。

Microsoft Launcher 6.0的最新预览版中主要加入了全新的横屏模式，改进Dock以及Light和Dark主题，这些无疑让Android设备获得了更优秀的使用体验。

全新的横屏模式

在新版中，当用户旋转手机的时候Microsoft Launcher也会跟着一起旋转。横屏模式下用户可以看到设备主屏幕和活动区域，拓展页面将移至屏幕的右侧，届时用户将获得几近于平板电脑的使用体验，换句话说未来的双屏Surface Duo所获得的体验将与之类似。

新Dock设计

经过优化的新Dock设计更类似于旧版macOS系统，整体设计更靠中间，Dock也更高、更方一些。不过预览版删除了拓展页面中存在的快速设置切换选项，用户在向上拉时仅能显示应用程序，而非以前的飞行模式，亮度或蓝牙切换按键组。

Light和Dark主题获优化



Microsoft Launcher Preview的第三项改进就是对Light和Dark主题进行了调整。Light模式下更接近于Windows 10 v1903的使用体验，Dark模式也更接近于Windows 10的体验。

用户最好在Glance屏幕中打开Light和Dark主题，秩序向右滑动即可。在该区域中，您会在屏幕顶部看到个人资料图标，类似于我们所知道的Windows 10X“开始”菜单。搜索栏也已经被移除，因此用户需要通过“下拉”方式来显示。Glance屏幕的卡片也更圆润了，并且卡片本身的名称不再显示在卡片内部，而是漂浮在顶部，从而使外观更整洁。