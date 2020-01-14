亚马逊“硬刚”：已申请禁令，阻止微软履行五角大楼100亿美元合同

内容字号：默认大号超大号
段落设置：取消段首缩进段首缩进
字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体
北京时间1月14日消息，亚马逊公司周一表示，公司计划请求法官发布临时禁令，阻止微软公司为美国国防部的100亿美元云合同作出任何实质性工作，直到公司挑战该合同有效性的诉讼得到解决。
▲亚马逊公司
亚马逊在周一提交给美国联邦索赔法院的文件中称，公司云计算部门AWS打算提交一项临时限制令或初步禁令动议，阻止微软根据合同下达任何实质性任务命令。微软计划请求法官驳回亚马逊的这一诉讼。双方请求法官在2月11日就亚马逊的请求作出判决。
软媒旗下网站：IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家
软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用
IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。
Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.
软媒公司版权所有