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亚马逊“硬刚”：已申请禁令，阻止微软履行五角大楼100亿美元合同

2020/1/14 13:15:05来源：凤凰科技作者：箫雨责编：懒猫评论：

北京时间1月14日消息，亚马逊公司周一表示，公司计划请求法官发布临时禁令，阻止微软公司为美国国防部的100亿美元云合同作出任何实质性工作，直到公司挑战该合同有效性的诉讼得到解决。

▲亚马逊公司

亚马逊在周一提交给美国联邦索赔法院的文件中称，公司云计算部门AWS打算提交一项临时限制令或初步禁令动议，阻止微软根据合同下达任何实质性任务命令。微软计划请求法官驳回亚马逊的这一诉讼。双方请求法官在2月11日就亚马逊的请求作出判决。

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关键词：亚马逊

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