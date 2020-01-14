“硬刚”司法部： 苹果拒绝解锁佛罗里达州枪手iPhone

IT之家1月14日消息 继之前美国司法部长向苹果施压要求后者帮助解锁佛罗里达抢手的iPhone后，据CNBC消息称，总检察长威廉·巴尔在新闻发布会上说，苹果没有帮助联邦调查局破解穆罕默德·赛义德·阿尔萨姆拉尼（Mohammed Saeed Alshamrani）使用的受密码保护的iPhone，后者上个月在佛罗里达州彭萨科拉的一个海军基地开枪打死了三人。

他在讲话中还强调了苹果公司与政府之间在是否要建立“后门”之间的冲突，这将使执法部门能够提高对私人数据的访问权限以解决恐怖主义等犯罪行为。

“我们已要求苹果在解锁射击者的iPhone方面提供帮助。到目前为止，苹果还没有向我们提供任何实质性帮助。”巴尔说，“这种情况很好地说明了为什么调查人员可以在获得法院命令的前提下获取数字证据至关重要，”

巴尔同时表示：“我们呼吁苹果公司和其他技术公司帮助我们找到解决方案，以便我们能够更好地保护美国人的生命并防止未来的袭击。”巴尔还与Facebook就加密消息发生冲突。

不过巴尔对于是否正在考虑法院命令强迫苹果解锁iPhone的问题拒绝置评。

上周，联邦调查局（FBI）给苹果的总法律顾问发了一封信，要求获得帮助。苹果公司在周一晚些时候的一份声明中称官方“在数小时内”迅速回应了执法要求，并且已经移交了“大量的信息”。

苹果公司在2016年与联邦调查局进行了一场备受瞩目的行动中拒绝解锁iPhone，当时美国司法部通过起诉苹果公司以迫使后者帮助解锁Syed Farook使用的手机。Syed Farook一手策划了加利福尼亚州圣贝纳迪诺的大规模枪击事件，导致14人死亡。

苹果公司对设备所采取的加密设计导致在没有手机密码的情况下无法在锁定的iPhone上访问个人信息。苹果公司表示，要检索尚未上传到公司服务器的iPhone数据就必须用到特殊的软件。虽然有几家供应商生产的设备可以“黑进”iPhone且这种设备可以销售给执法部门，但由于苹果修复了这些安全漏洞，这些设备的作用也已经降低。

据以为苹果公司员工透露，公司有一个全天候工作的团队响应执法部门的执法要求，但她不支持特地为执法部门创造“后门”。