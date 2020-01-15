亚马逊再次允许卖家用联邦快递，理由是服务质量好了

1月15日消息，据外媒报道，亚马逊已经宣布解除了针对联邦快递（FedEx）快递服务的禁令，允许Marketplace上的第三方卖家重新使用其服务递送包裹。

亚马逊发出的通知显示，从美国东部时间1月14日下午5点开始，Marketplace卖家将能够使用联邦快递的服务，该服务可能比亚马逊自己的递送平台和联合包裹(UPS)的递送更便宜。

2019年12月份，亚马逊宣布对联邦快递实施禁令，理由是服务质量太差。但这项禁令引起许多卖家担忧，因为他们更依赖联邦快递提供更便宜的递送服务。

亚马逊对此回应称，这项禁令只是临时性的，但该公司要求卖家要么改用联合包裹或其他快递公司的服务，要么自掏腰包使用联邦快递服务。另一种选择是，Marketplace卖家可以从他们的产品中去掉Prime标签，并提供联邦快递的服务作为可选付费送货方式。

亚马逊表示，该公司现在对联邦快递的快递服务表现感到满意，所以解除了禁令。去年6月，联邦快递先是拒绝续签与亚马逊的航空运输合同，两个月后又终止了地面运输合同。此后，亚马逊与联邦快递不再合作。

在过去10年中，亚马逊花费了数十亿美元打造自己的递送基础设施，以最终降低依赖第三方公司带来的成本。上个季度，亚马逊在物流上花费了96亿美元，部分原因就是为了扩展当日达Prime递送服务。目前，亚马逊在美国递送的包裹总量已接近联邦快递和联合包裹，并有望很快超过它们。