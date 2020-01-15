Windows 7拟人娘宣布毕业、推特停止更新：感谢大家陪伴

IT之家1月15日消息 1月14日，微软正式停止对Windows 7系统的更新维护服务。Win7拟人娘窗边奈奈美推特昨晚宣布毕业，并表示推特将停止更新，感谢用户十年的陪伴。

Win7拟人娘在推特中说道：“通过推特与您一起在计算机上度过的十年，是我一生难忘的回忆。”该推特账户的头图也变成了Win7娘和Win10娘的图片，接下来的日子将由Win10娘窗边藤子陪伴大家一起度过。

Windows 7娘，姓名窗边奈奈美(日语：窓辺ななみ)，是微软的操作系统Windows 7的日本限量特别版本Microsoft Windows 7 Ultimate的拟人化萌娘，由Windows 7 DSP版代理商Windows 7 Mania事务局推出。后来也泛用到其他的部分Windows 7版本。严格来说，属于“自作パソコン応援キャラクター”（自行制作的电脑应援角色）。不过现在被微软默许了（微软官网以前将Windows 7娘壁纸当做购买Windows Home Server的赠品）。2015年1月13日，微软正式终止了对Windows 7娘的主流支持（断奶），但仍然继续为Windows 7提供安全补丁支持（给生活费），直到2020年1月14日正式结束对Windows 7娘的所有技术支持。

未来，Windows 7系统还可以继续使用，但微软不会再对Windows 7有相关的技术支持、软件更新或程序修正。