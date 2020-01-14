微软官方Windows 7升级Windows 10常见问题与解答

IT之家1月14日消息 今天，微软Windows 7系统正式停止技术支持，你的计算机将不会中断或停止工作，但如果你的Windows 7计算机出现问题，它将不再收到任何问题的技术支持、软件更新、安全更新或修复。

现在微软在官方网站上公布了最新的Windows 7升级Windows 10常见问题与解答。

我的 Windows 7 计算机在 2020 年 1 月 14 日会停止工作吗？

不会。对 Windows 7 的支持虽然会停止，但该软件将继续运行。2020 年 1 月 14日后，如果您的电脑运行的是 Windows 7，则将不再接收安全更新。因此，您一定要升级到 Windows 10 等现代操作系统，这些系统可以提供最新的安全更新，更加安全地保护您和您的数据。此外，Microsoft 客户服务将不再提供 Windows 7 技术支持。

如何获得 Windows 10？

您可以购买完整版的 Windows 10，安装到 Windows 7 电脑。而使用新电脑是体验 Windows 10 的最好方式。如今的电脑运行速度更快，功能更强大，加之已经预装了 Windows 10。

回答几个在线问题，了解您的 Windows 7 电脑是否已准备好安装 Windows 10。或者，看看新的 Windows 10 电脑。

是否能免费将 Windows 7 升级为 Windows 10？

Windows 10 首次发布时，推出过免费升级活动，但该活动已于 2016 年 7 月 29 日结束。

现在，你可以购买，并在你的设备上下载 Windows 10。不过，如果你的电脑已使用了三年以上，是合适的时候考虑升级到新设备了。我们很乐意帮助你找到一台更快、更安全的，并且提供 Windows 10 必备新功能的电脑，不让目前的电脑拖慢你的速度。

为什么应该考虑换新电脑？

最初运行 Windows 7 操作系统的电脑所采用的技术已有 10 年历史。Windows 10 的许多特性和功能与 Windows 7 完全相同。换新电脑后，你会发现许多使用体验似曾相识，但也兼具重大创新和功能，这是十年前所没有的。在新设备上体验 Windows 10 的全新创新功能：

更新电脑硬件，速度更快、功能更强，且与最新行业技术更兼容。

为帮助你确保设备安全，你可使用最新的安全功能：

内置安全功能，无需额外成本。Windows 设备已内置安全功能，包括防火墙和 Internet 保护，可帮助抵御病毒、恶意软件和勒索软件的攻击。



登录快三倍且无需密码。4 只要使用你的面部或指纹，就可以立即安全地解锁电脑。2

享受在鼠标和键盘之外与 Windows 交互的新方式。我们大多数人都熟悉手机触摸屏，而现在许多新款 Windows 10 电脑上配备了触摸屏。通过触摸屏，你还可利用触控笔技术来编写与标记文档和网站。在触摸屏上，可使用触控笔放大、缩小、快速滚动和签署文件。

照片应用对你的照片自动整理并给照片添加标记。搜索照片既容易又有趣。在找你在海滩拍的那些照片吗？只要在搜索栏中输入“海滩"，就会显示你所有的海滩照片。

还要更多理由？查看 Windows 10 可用的功能列表。

Windows 10 的安全防护比 Windows 7 好在哪里？

Windows 10 的安全性超过以往任何 Windows，内置全面的端到端安全防护，包括防病毒、防火墙、Internet 防护等等。这意味着你将能够借助更多安全功能、仪表板显示和持续更新3来抵御未来的威胁，而所有这些功能和更新均以内置方式提供，无需任何额外费用。

我怎样将个人文件传输到新电脑上？

你可将文件备份至外部硬盘驱动器或云存储服务。访问 aka.ms/MoveToWindows10 了解备份方法。

是否能把快捷方式和 IE 收藏夹移动至新电脑？

如果你要换一台新 Windows 10 电脑，可方便迁移 Internet Explorer 收藏夹。这些说明将告知你如何将 IE 收藏夹迁移至 Microsoft Edge，更快、更安全地在 Internet 上完成。Windows 10 仍带有你可能熟悉的 Internet Explorer 11 浏览器。不过，其中也包含了专为 Windows 10 设计的 Microsoft Edge 浏览器，运行更安全、更快速。

Windows 10 是否支持使用数字笔或触控笔？

是的。Windows 10 采用了我们的创新 Windows Ink 技术，响应灵敏，灵感一动，笔尖顺畅记录。不论是画画、记笔记、浏览或涂鸦：Windows Ink 将会深入挖掘你的创造力和生产效率。Windows Ink 只可用于可写平板电脑和个人电脑。数字笔可能需单独购买。

关于不使用密码登录 Windows 10？

Windows Hello，使用我们的无密码登录功能解锁你的 Windows 10 设备。使用你的面部、指纹或配套设备2，以快捷且安全的方式解锁你的 Windows 10 电脑。在支持 Windows Hello 的设备上，用户无需输入密码便可在登录屏幕上进行验证。

Windows 7 支持的结束对我的 Microsoft Office 应用程序会产生怎样的影响？

您的体验可能会有所不同，具体取决于您运行的 Office 版本。如需了解更多信息，请参阅 Windows 7 支持结束与 Office。