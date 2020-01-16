京东1.17年货节：红包可用最后1天，年前全品类最后狂促

IT之家1月16日消息 2020京东年货节继续，狂欢大促至1月17日，2020天猫年货节返场买不停。

电商活动 入口 京东年货节主会场 点此前往 2020天猫年货节返场 点此前往

• 什么是京享红包

京享红包是一种仅限在京东内购物使用的现金红包（不可提现），无门槛全品类全平台可使用，可与任何优惠（例如东券、京券、 京豆等）叠加使用，同时红包自身也可以叠加使用。

• 活动时间

红包使用时间：2019年12月31日 - 2020年1月17日（过期红包失效）

• 京享红包面额

随机获得6.66、8.88、66.66、666、888元等面额红包。

1月15日-17日京东年货节主会场主题为五折狂欢贺小年，全品类狂欢不止5折，家清低价直供每满69减30，小年夜会场：点此前往。

此外，还有各分会场活动：

• 省钱省心大扫除满168减40：点此前往

• 荣耀V30系列新品上市24期免息：点此前往





• 京东男装羽绒服清仓满300享9折：点此前往

• 囤书过大年自营图书每满100减50/满减叠券最高享400减250：点此前往

• 鱼跃年货节闪购专场每满300减30/下单抽999足金金鱼：点此前往

• 高夫BB霜首发领券立减20：点此前往

• 京东年货节福利放送

会场 优惠力度 京东超市 满199减100、满299减150 手机狂欢 抢2020元神券、2020台手机5折秒 电脑数码 抢笔记本2020元神券 耳机音箱 领券999减150、全场6期免息 品质家电 百亿红包、最高减400 服饰时尚 大牌狂欢、领券满300享9折 时令生鲜 2件8折、3件7折 美妆新颜 每满199减100、等量买赠 生活服务 火车票50元神券限时抢 运动户外 部分领券300减30 图书文娱 自营图书每满100减50 京东健康 保健品满299减80 拍拍优选 二手iPhone X 256G低至3799 国际进口 满199减100、3件5折 箱包鞋履 跨店每满300减30 京东京造 领券满199减100

【广告】