谷歌母公司Alphabet市值首次突破1万亿美元

北京时间1月17日凌晨消息，周四收盘，谷歌母公司Alphabet股价上涨0.87%报1451.7美元，创历史新高，市值首次突破1万亿美元，成为继苹果、亚马逊、微软之后第四家市值突破一万亿美元的美国科技巨头。

Alphabet成为了一个“万亿美元市值”俱乐部的最新成员，目前只有两家美国公司跨过了这一门槛：苹果公司和微软公司，前者的市值约为1.38万亿美元，后者为1.27万亿美元。从全球来看，沙特阿美（Saudi Aramco）位居榜首。该公司上月上市，目前市值约为1.8万亿美元。

苹果在2018年成为首个达到万亿市值里程碑的公司，微软和亚马逊紧随其后。苹果和微软的市值目前仍然超过一万亿美元，而亚马逊的市值则跌破了这一水平。

亚马逊去年曾一度接近这一水平，但这家电子商务公司目前的估值为9311亿美元，要想实现1万亿美元以上的市值，其涨幅必须超过7%。

Alphabet、苹果、微软以及亚马逊，这四家公司是目前华尔街最大的公司，它们加起来占标准普尔500指数权重的15%以上。

Facebook Inc.是美国市值第五大的公司，目前的估值为6329亿美元。除科技和互联网行业外最大的公司是股神巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦公司（Berkshire Hathaway Inc.），其市值约为5590亿美元，排在第六位。

Alphabet股价较6月份的低点上涨了约40%，其上涨主要是受对其2020年前景的乐观情绪推动，尤其是在广告收入方面。Alphabet将于2月3日公布第四季度业绩。

在最近的评论中，Evercore ISI将其股价目标从1350美元上调至1600美元，并写道，预计该公司将继续“巩固其在搜索和视频广告领域的优势地位”。本周早些时候，德意志银行（Deutsche Bank）将其目标价上调至1735美元的高点，称该股“交易过于便宜”。