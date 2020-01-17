华为MatePad Pro手写笔+Nebo体验：原来手写输入可以如此轻松智能！

学生课堂上记笔记，职场人会议上做记录，设计师工作时画草图……大多数人依然会习惯性地拿出传统的纸和笔，完成以上一系列复杂的记录工作。原因很简单，由于手写非常自由，无需理会排版换行，无论在学习课堂还是工作开会等场景，效率和直观性上都秒杀传统的打字输入方式。因此小编认为手写笔记才是最直接高效的记录方式。

我们早已进入了智能生活时代，市面上充满了形形色色的手机、平板电脑等各种配备触摸屏的产品，各大厂商也纷纷推出电子手写笔输入功能，但大家留心观察一下身边会发现，并没有多少人在工作或生活当中使用这一功能，这是为什么呢？

原因无非是手写输入设备的体验还不够完美，往往会有手写笔容易在屏幕上打滑、手掌误触等情况的产生。再一个就是软件方面的支持不够完美，虽然市面上很多软件都支持手写输入，但大多数不支持将手写的文字转换成可编辑的文本内容。

如果要让用户真正接受电子笔+触摸屏的书写习惯，以上两大痛点则是必须跨越的障碍。华为最新旗舰平板MatePad Pro就凭借一支创新打造的HUAWEI M-Pencil手写笔，以及与My Scrip合作推出的书写软件Nebo for Huawei，为用户带来接近真实的书写体验。

HUAWEI M-Pencil通体银色，一侧有凹槽，可以吸附在平板上无线充电，充30秒即可使用10分钟，1小时可充满，续航10小时。HUAWEI M-Pencil支持4096级压感，延迟低至20ms，支持侧锋书写，笔尖倾斜会有阴影效果。重要的是，笔尖采用了特殊材质，带来更大的阻力，解决了一般书写笔再玻璃屏幕上写字易打滑的问题。

有了好的硬件工具，想实现更好书写体验的话，好的软件也不可少。华为还与全球知名手写笔应用公司My Script强强联合，联手为华为MatePad Pro打造了一款专业书写应用：Nebo for HUAWEI，带来了众多创新书写功能。

这款特别定制的Nebo具备强大的AI能力，以下这些强大书写功能尤其实用。

1、手写转电子文本

领导要看会议纪要，可笔记都是手写的怎么办？没关系，用手指双击段落，手写体立马变成电子文本。

2、涂抹擦除

不小心写了错别字？切换成橡皮擦是一种方法，还有更简单的操作：只需涂掉想要删除的文字，就可以擦除写错的内容。

3、划线分段

想要划分段落？在需要换行的地方从上往下画一道垂直的竖线，就可以实现文字的自动分层；想要段落合并只需在后面从下往上画一道竖线即可实现。

4、数学计算

一到数学计算就头疼怎么办？没关系，Nebo能帮你。选择【数学】功能，手写出算式，双击该段落即可得到计算结果。

另外双击操作同样也适用于表格和流程图。小编尝试在华为MatePad Pro上绘制一个E-R图，然后双击两下，手画的图表就会变成线条平直、排列整齐的印刷体图表。

除了有定制版的笔记神器Nebo for Huawei，主打"高颜值智慧轻办公"的MatePad pro还有很多针对日常办公场景的特色功能，比如支持同一应用分屏的平行视界、打破手机和平板边界的多屏协同等等。不论是对于学生还是职场人士，这台华为MatePad Pro应该是今年最值得入手的学习、办公利器了。

华为MatePad Pro已正式发布，其中6GB+128GB WIFI版售价3299元，6GB+128GB LTE版售价3799元，8GB+256GB WIFI版售价3999元，8GB+256GB LTE版售价4499元，HUAWEI M-Pencil手写笔售价499元，智能磁吸键盘售价699元，用户可通过华为官方商城、各大授权电商、华为体验店及线下门店进行预购，感兴趣的朋友们千万不要错过。



