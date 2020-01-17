内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>IT资讯>微软

微软Surface主管Panos Panay遇前老板鲍尔默，两人拍合照

2020/1/17 11:24:00来源：IT之家作者：玄隐责编：玄隐评论：

IT之家1月17日消息 微软全球副总裁、首席产品官，Surface主管Panos Panay今天在Twitter上晒出了自己和前老板史蒂夫鲍尔默的合照，而背景可能是在快船的篮球场地中。

Panos Panay实际上描述的是遇到了自己的朋友和导师鲍尔默。

鲍尔默曾经是第二任微软CEO，于2000年上任。

鲍尔默于1980年加盟微软，先后担任微软公司销售支持执行副总裁，微软公司总裁、微软CEO。鲍尔默参与了2012年Surface平板电脑的推出，这是Surface产品系列的核心。Surface在2019年产生了约57亿美元的收入，比上一财年增长了23%。除了参与Surface，在2008年当微软宣布其Azure云服务时，鲍尔默仍然是负责人。

Panos Panay在2000年加入微软，担任机电设备部项目经理，2008年开始担任Surface & PC Hardware项目经理，而在鲍尔默领导微软期间，属于其员工。

鲍尔默目前仍然是微软的投资者，CEO位置此前被萨提亚纳德拉取代，鲍尔默于2014年离开微软董事会。

2014年8月份，鲍尔默收购NBA快船队的交易完成，彼时预估收购价格达到了20亿美元。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：鲍尔默微软

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有    