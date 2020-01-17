微软Surface主管Panos Panay遇前老板鲍尔默，两人拍合照

IT之家1月17日消息 微软全球副总裁、首席产品官，Surface主管Panos Panay今天在Twitter上晒出了自己和前老板史蒂夫鲍尔默的合照，而背景可能是在快船的篮球场地中。

Panos Panay实际上描述的是遇到了自己的朋友和导师鲍尔默。

鲍尔默曾经是第二任微软CEO，于2000年上任。

鲍尔默于1980年加盟微软，先后担任微软公司销售支持执行副总裁，微软公司总裁、微软CEO。鲍尔默参与了2012年Surface平板电脑的推出，这是Surface产品系列的核心。Surface在2019年产生了约57亿美元的收入，比上一财年增长了23%。除了参与Surface，在2008年当微软宣布其Azure云服务时，鲍尔默仍然是负责人。

Panos Panay在2000年加入微软，担任机电设备部项目经理，2008年开始担任Surface & PC Hardware项目经理，而在鲍尔默领导微软期间，属于其员工。

鲍尔默目前仍然是微软的投资者，CEO位置此前被萨提亚纳德拉取代，鲍尔默于2014年离开微软董事会。

2014年8月份，鲍尔默收购NBA快船队的交易完成，彼时预估收购价格达到了20亿美元。