华为发图详解HMS Core

IT之家1月17日消息 昨日，华为HMS Core 4.0正式发布，带来了全新的开放能力和新特性；今日晚间华为开发者联盟官方发布一张图详细讲解了华为HMS Core。

华为HMS Core是华为终端云服务开放能力的合集，这些能力和服务将会帮助应用获得更多的用户、更高的活跃度，和更高效的商业成功，实现一点接入、全球全场景全终端的智慧分发，让开发者专注于创新，为华为终端用户带来更多、更好的全场景智慧生活体验。

华为HMS Core的亮点有五个方面：全球分发，170+国家/地区，覆盖6亿用户，全球8大DigiXLab，DTSE团队提供全球技术支持；节省成本，免费开始、易于上手，灵活、丰富的开放能力，从开发至上架，一站式服务体验，最多3人天即可完成单个kit服务的集成对接；安全可信，遵循GAPP、GDPR及当地法规3个区域、15个数据中心、20+合规性认证；精准触达，应用市场月活4亿用户，超过6种数据分析模型，助力构建精准的用户画像，多种基于用户行为的推送方式，助力精准营销；开发者生态，10亿美金耀星计划，激励开发者超过5.5万个App已经使用了HMS Core服务。

此外还介绍了华为HMS Core的开发、增长；HMS Core的生态圈等。