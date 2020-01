IT之家1月18日消息 许多不勤于更新的Windows 10用户,应当都感受过不时出现的系统更新弹窗所带来的困扰。而倘若弹出窗口设备正控制着荧屏广告显示,工作人员还没有发现,场面便会十分尴尬。

今日早间,知名爆料人@Roland Quandt 在社交平台上分享了他在拉斯维加斯拍摄到的这样一幕:正在播放广告的荧屏上出现了更新弹窗,显示着“We've got an update for you”。

如今,随着对Windows 7的主流支持的结束,微软开始将更多精力转移到Windows 10系统上。与“弹窗”一同到来的更新也许会更加频繁。

Windows 10于2015年推出。NetMarketShare数据显示,去年12月,Windows 10的份额已达到54.62%。