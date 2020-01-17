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微软Chromium版Edge浏览器如何通过Windows Update推送

2020/1/17 15:09:25来源：IT之家作者：玄隐责编：玄隐评论：

IT之家1月17日消息 2018年12月上旬，微软首次宣布，他们将采用Chromium平台和Blink渲染引擎来替代其内部Edge浏览器。现在，全新的基于Chromium的Microsoft Edge浏览器已经可在Windows和macOS系统上使用。

如果你尚未在Windows 10 PC上手动下载浏览器，则可以预期它会在未来几个月内出现在PC上。不过微软目前没有计划立即通过Windows Update自动推送新Edge浏览器。部署将逐步进行，并从下个月的Windows Insiders开始。

微软的全新Edge浏览器部署将在未来几个月内分阶段进行。在未来几周内，微软计划开始将浏览器更新推送到Release Preview预览通道。

微软表示：“新的Microsoft Edge将逐步在Windows Update上提供。”部署速度取决于用户的数据和反馈，如果反馈是积极的，微软可能会开始将浏览器推送给更多用户。

如果你已经手动升级，则在安装新的Edge浏览器时，微软将自动隐藏旧版经典Edge浏览器，不是从系统中删除旧的Edge，但微软会将其看起来像是新款浏览器在替换它。

在安装过程中，你的Edge设置、密码、收藏夹和其他数据将转移到新的Edge浏览器中。如果你使用Google Chrome浏览器，Edge会要求你迁移收藏夹、表单填写信息和基本设置。

还值得注意的是，新Edge浏览器不会对你当前使用的任何浏览器进行任何更改。如果你使用Google Chrome或Firefox作为默认浏览器，则这些浏览器将在Windows或macOS系统上保留为默认应用。

据预测，Microsoft Edge自动部署将在1月15日开始的大约六到九个星期内开始。在将新Edge浏览器推送给Release Release预览测试人员之后，微软将扩展其部署范围，使其包括Windows 10的家庭版和专业版用户。

对于企业和组织，微软表示不会自动替换Edge浏览器。管理员将完全控制何时将新的Microsoft Edge部署到其员工的设备上。

微软Edge浏览器更新不依赖于Windows 10功能更新或Microsoft Store更新。微软Edge将使用其自己的更新通道来添加新功能，改进和修复错误。

微软Edge浏览器（稳定版）大约每六周在Windows 10、Windows 7和macOS上更新一次。

微软还计划在今年晚些时候在Linux系统上启动Edge浏览器，随后在Windows 10 ARM版本上启动该项目。

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关键词：Edge浏览器微软

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