全新计算器绘图！微软Windows 10快速预览版19546更新内容大全

IT之家1月17日消息 微软今天推送了最新的Windows 10快速预览版19546系统更新，带来了几项新功能，包括Windows 计算器引入绘图模式，解决数学方程模式更丰富。还带来了Indexer Diagnostics应用程序，有望增强搜索功能的理解，解决Windows Search的相关问题。

值得注意的是，目前Windows 10快速预览通道可能已经脱离20H1的范畴，此前微软动作表明，Windows 10 20H1 RTM很大可能定为Build 19041。目前Windows 10快速预览新增的功能不太可能会添加到20H1版本中了。

下面是更新内容：

在Windows计算器中引入绘图模式

今天，微软正在使用其新的绘图模式预览Windows Insider Calculator更新。增加对图形的支持是在“反馈中心”中的首要功能要求之一，微软很高兴将此功能带给用户。对于开始探索线性代数的学生来说，绘图功能也是必不可少的。通过此功能，微软希望通过提高学生对数学的概念理解和态度，使他们能够学习数学。

您可以尝试使用此新功能的一些方法：

在图形上绘制一个或多个方程。输入多个方程，以便你可以相互比较图像并查看线条之间的相互作用。你还可以自定义线条样式和图形查看窗口以适合你的需求。

添加带有变量的方程式。如果你输入包含次级变量的方程式（例如，“ y = mx + b”），则可以轻松操作这些变量，以便快速了解方程式的变化如何影响图形。

分析图表。使用鼠标或键盘绘制曲线图，以更好地理解图形方程式中变量之间的关系。你还可以分析方程式以帮助识别关键的图形特征，例如x和y截距。

其他更新

增加了INDINDR DIAGNOSTICS APP

Indexer Diagnostics应用程序现已通过Microsoft Store的Beta版提供支持，其创建目的是帮助你增强对搜索功能的理解，并增强疑难解答能力和对常规Windows Search问题的支持。

随着时间的推移，随着更多功能的添加，该工具将继续得到改进。该应用程序适用于运行Windows 10版本1809或更高版本的任何用户。

PC的常规更改，改进和修复

微软解决了导致时间轴不显示任何活动的问题。

微软解决了导致Outlook搜索不适用于某些问题的问题。

微软解决了一个严重影响任务视图可靠性的问题。

微软解决了在声音菜单中按“空间声音”->“关闭”导致Explorer.exe崩溃的问题。

已知的问题