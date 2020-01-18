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国美通讯：2019年预亏7.5亿，暂停自有品牌手机业务等导致收入下滑70%

2020/1/18 17:19:47来源：C114中国通信网作者：南山责编：嗜橙评论：

1月18日消息，国美通讯昨日晚间公告称，经财务部门初步测算，预计公司2019年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润为-7.5亿元。

公告表示，公司子公司浙江德景电子科技有限公司（下称“德景电子”）主营业务收入大幅下滑，经营亏损。基于公司自有品牌手机业务开展的实际情况，并综合考虑国内手机市场状况，公司于2019年初暂停开展自有品牌手机业务，本报告期主营业务收入主要来源于德景电子。受到手机市场下滑、融资环境偏紧、金融机构收贷及德景电子应收账款回收缓慢，公司整体流动性资金紧张等内外因素影响，德景电子本报告期收入较同期下滑幅度达70%，业务量不足以弥补成本，毛利出现负值。

此外，因德景电子应收款项账龄增加及库存电子材料库龄增加、出现贬值，预计计提资产减值损失1.7亿元；德景电子经营业绩下滑并出现亏损，根据中国证监会《会计监管风险提示第8号--商誉减值》等相关要求，公司按照审慎原则，对收购德景电子形成的商誉进行了初步评估和测算，预计本期商誉减值金额约3.5亿元。

国美通讯表示，公司2016年收购德景电子形成6.18亿元的商誉。

2018年，国美通讯归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后，净亏损5.08亿元。

国美通讯表示，若公司2019年度经审计的净利润为负值，公司将出现最近两个会计年度经审计的净利润连续为负值的情况，且公司2019年末可能出现净资产为负值的情形。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票在2019年年报披露后可能被实施退市风险警示。

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关键词：国美通讯手机

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