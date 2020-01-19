华为MatePad Pro：专属手写笔加持，学生的好帮手

IT之家1月19日消息 说到看书、记笔记，大多数人依然会习惯性地拿出传统的纸和笔。不过这对于讲究时尚新潮的大学生群体而言就不那么的“in”了，毕竟现在各大院校也都开始使用各类科技产品辅助教学。这时候带有HUAWEI M-Pencil手写笔的华为MatePad Pro无疑是广大学生的“必备武器”。

虽然已经进入了智能时代，诸如笔和纸等传统物件及使用习惯依然难以让人割舍，同时用笔做记录仍然是效率较高的方式之一。如何让用户真正接受电子笔+触摸屏的书写习惯就显得尤为重要。华为新款平板MatePad Pro拥有一支全新打造的HUAWEI M-Pencil手写笔，再辅以专业的书写软件，如华为备忘录、Nebo等，软硬结合，为用户带来最接近真实的书写体验。这样学生在做笔记时可以更畅快淋漓，不会出现不适应的状况。

HUAWEI M-Pencil可以方便地被吸附在平板上，既能防止丢失，又可同时进行无线充电。充电30秒即可使用10分钟，1小时充满，续航10小时。HUAWEI M-Pencil支持4096级压感，且延迟超低，使用起来十分跟手。支持侧锋书写，在绘画过程中，笔尖倾斜会有自然的阴影效果，真正做到了“源于笔，优于笔”。

除了手写笔外，华为和My Scrip联合打造的Nebo for HUAWEI应用同样不虚。Nebo具备强大的AI能力，支持手写转电子文本、涂抹擦除、划线分段、数学计算等优势功能，一切操作更为直观快速，保证效率，十分适合学生人群使用。

华为MatePad Pro中还有两项适合学生人群的特色功能：华为备忘录和熄屏速记功能。当临时来了学习任务而又担心自己遗忘时，华为备忘录+熄屏速记就派上用场了。通常情况下用户需要打开设备、解锁、找到备忘录、打开App后才能进行记录，而华为MatePad Pro再搭配HUAWEI M-Pencil手写笔则省下很多麻烦。只需拿起HUAWEI M-Pencil轻点一下屏幕，即可唤醒备忘录进行学习任务的处理，也避免了学生被主屏上的无关App所吸引。

对于平板产品而言，横屏体验如何直接关系到日常的使用体验，而这一点在华为MatePad Pro上无需担心：华为独有的平行视界功能现已支持1000+款应用适配，在横屏状态下华为MatePad Pro加载应用时采用的是竖屏布局方式，对应用的Activity窗口则采用双窗口显示方案，这一点也免去了学生党在使用学习类App时需要来回转动平板电脑的烦恼。同时华为现在开放了平行视界UIKit，第三方应用代码零修改即可完成适配，未来将有越来越多的学习类App完成对平行视界功能的适配。此外，随着科技的不断发展，有越来越多的学习类App也开始围绕着学生党出现了，而家长往往会担心学生长时间面对电子产品进而引发视力问题。同时华为MatePad Pro具备专业护眼模式，通过德国莱茵低蓝光认证，有效过滤有害蓝光，对于改善学生党眼部疲劳的效果十分明显。对于广大学生党而言，这台华为MatePad Pro应该是今年最值得入手的学习利器了。

而除了这些功能外，华为MatePad Pro还拥有能同屏显示三款APP的智慧分屏功能，可以一边学单词一边记笔记，免去了频繁切换应用的烦恼；而打破手机平板边界的多屏协同功能，则能轻松实现资料互传，既实用又高效。

目前，华为MatePad Pro丹霞橙、青山黛、贝母白、夜阑灰四款配色均在热销中。其中，素皮版拥有8GB+256GB（含键盘、手写笔）、8GB+512GB（含键盘、手写笔）两个型号，售价4999元起；玻纤版拥有6GB+128GB、8GB+256GB两个型号，售价3299元起。HUAWEI M-Pencil手写笔售价499元，智能磁吸键盘售价699元，现可通过华为官方商城、各大授权电商、华为体验店及线下门店进行抢购。春节将至，带上华为MatePad Pro这款学生党利器回家过大年岂不美哉？