学渣神器：Windows 10 Insider预览版19546计算器绘图模式上手视频

IT之家1月21日消息 1月17日，微软推送了最新的Windows 10快速预览版19546系统更新，带来了几项新功能，包括Windows计算器引入绘图模式，解决数学方程模式更丰富。今天，有外媒对这项功能进行了上手，感兴趣的同学不妨看看这个功能具体是怎样的呢。

计算器绘图模式对于开始探索线性代数的学生来说，绘图功能也是必不可少的。通过此功能，微软希望通过提高学生对数学的概念理解和态度，使他们能够学习数学。

在这个功能中，你可以在图形上绘制一个或多个方程。输入多个方程，以便你可以相互比较图像并查看线条之间的相互作用。你还可以自定义线条样式和图形查看窗口以适合你的需求。

此外，你还可以添加带有变量的方程式。如果你输入包含次级变量的方程式（例如，“ y = mx + b”），则可以轻松操作这些变量，以便快速了解方程式的变化如何影响图形。

它还有图表分析的功能。使用鼠标或键盘绘制曲线图，以更好地理解图形方程式中变量之间的关系。你还可以分析方程式以帮助识别关键的图形特征，例如x和y截距。

从上手的体验来看，计算器绘图功能也还存在一些不足，例如不能画点，某些方程也不能被解析出来，不过尽管还有不完善的地方，相信对于学霸们来说，也算是多了一个学习的利器了吧。