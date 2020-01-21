亚马逊云服务拟用AI帮助美国宇航局预测超级太阳风暴

1月21日消息，据国外媒体报道，亚马逊的云计算部门亚马逊云服务（AWS）拟用人工智能（AI），帮助美国宇航局（NASA）预测超级太阳风暴的到来。

美国宇航局（NASA）正与亚马逊云服务（AWS）和亚马逊机器学习解决方案实验室（Amazon Machine Learning Solutions Lab）合作一个项目，该项目旨在借助人工智能（AI）了解有关太阳超级风暴的早期预警信号的更多信息。

他们计划通过观察异常现象和模拟当今的超级风暴，以及历史上的极端风暴，如“卡林顿事件”，来增强预测能力。

当太阳表面的扰动产生大量的辐射和带电粒子以每小时数百万英里的速度喷发时，太阳风暴就会发生，这会影响全球一半以上的无线电通讯，甚至可能会破坏卫星并摧毁电网。

过去，超级太阳风暴造成了一些损害。据报道，1859年，“卡林顿事件”中断了电报通信。1989年冬天，加拿大魁北克的数千名居民因水电中断而陷入黑暗之中。虽然这些最糟糕的事件很少见，但平均每50年就会发生一次。

不过，人类并非对太阳风暴毫无防备。他们通过太阳观测卫星，如美国宇航局的太阳动力学观测站和先进成分探测器（Advanced Composition Explorer），可以提前很长时间对即将到来的太阳风暴发出预警，以便卫星操作员和电网管理者采取保护措施。

为了应对数据洪流，并改善未来的风险评估水平，美国宇航局正在使用亚马逊云服务的分析工具，一次筛选多达1000组数据，并训练计算机模型，以识别太阳风暴即将爆发的信号。