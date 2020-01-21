内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>智能时代>人工智能

亚马逊云服务拟用AI帮助美国宇航局预测超级太阳风暴

2020/1/21 12:51:18来源：TechWeb作者：小狐狸责编：嗜橙评论：

1月21日消息，据国外媒体报道，亚马逊的云计算部门亚马逊云服务（AWS）拟用人工智能（AI），帮助美国宇航局（NASA）预测超级太阳风暴的到来。

美国宇航局（NASA）正与亚马逊云服务（AWS）和亚马逊机器学习解决方案实验室（Amazon Machine Learning Solutions Lab）合作一个项目，该项目旨在借助人工智能（AI）了解有关太阳超级风暴的早期预警信号的更多信息。

他们计划通过观察异常现象和模拟当今的超级风暴，以及历史上的极端风暴，如“卡林顿事件”，来增强预测能力。

当太阳表面的扰动产生大量的辐射和带电粒子以每小时数百万英里的速度喷发时，太阳风暴就会发生，这会影响全球一半以上的无线电通讯，甚至可能会破坏卫星并摧毁电网。

过去，超级太阳风暴造成了一些损害。据报道，1859年，“卡林顿事件”中断了电报通信。1989年冬天，加拿大魁北克的数千名居民因水电中断而陷入黑暗之中。虽然这些最糟糕的事件很少见，但平均每50年就会发生一次。

不过，人类并非对太阳风暴毫无防备。他们通过太阳观测卫星，如美国宇航局的太阳动力学观测站和先进成分探测器（Advanced Composition Explorer），可以提前很长时间对即将到来的太阳风暴发出预警，以便卫星操作员和电网管理者采取保护措施。

为了应对数据洪流，并改善未来的风险评估水平，美国宇航局正在使用亚马逊云服务的分析工具，一次筛选多达1000组数据，并训练计算机模型，以识别太阳风暴即将爆发的信号。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：亚马逊AINASA

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有    