京东CEO徐雷：中国接受网络购物的渗透率全球最高

2020冬季达沃斯年会将于1月21—24日在瑞士达沃斯举行。本次论坛的主题为“凝聚全球力量，实现可持续发展”。其中，京东零售集团CEO徐雷出席并发言。

徐雷表示，中国目前接受网络购物的渗透率在全球是最高的，14亿人口里有38%。中国的企业在做整个数字化的过程中，其实最大的障碍是自身基础的数字化的能力其实并不高，跟国外很多企业相比，它的基础的数字化能力还不高。但是最近五年，随着中国整个电子商务的发展，我们会发现很多传统企业在整个数字化的进程当中，整个的意识和整个数字化的训练能力会特别高，无论是品牌商还是像我们这种零售平台。

以下为发言摘编：

我跟大家分享一下，简单地说京东是一个网络购物平台，但是我们更愿意把自己看作是一个数字化的供应链为主的交易零售平台。在这方面，十多年的发展，我们发现技术跟数字化的推进，对整个零售行业以及我们自己跟消费者的沟通发生了重大积极的正向作用。

我们可以看到的是，我相信我不仅在中国，包括在中国以外的很多国家和地区能看到的是品牌商和零售商，在整个数字化包括数字化的进程当中的时候，推进的速度会比以前想象得要快。

跟大家分享一组数，中国目前接受网络购物的渗透率在全球是最高的，14亿人口里有38%。中国的企业在做整个数字化的过程中，其实最大的障碍是自身基础的数字化的能力其实并不高，跟国外很多企业相比，它的基础的数字化能力还不高。但是最近五年，随着中国整个电子商务的发展，我们会发现很多传统企业在整个数字化的进程当中，整个的意识和整个数字化的训练能力会特别高，无论是品牌商还是像我们这种零售平台。

今天一个很有意思的现象是，今天在座的这几位嘉宾全是京东的合作伙伴，沃尔玛也是我们的股东，也是我们在中国一个非常重要的合作伙伴。百威在中国啤酒领域是非常重要的合作伙伴，蒙牛是我们非常好的合作伙伴，这三家不同的企业在数字化的过程中，我们可以看到的是它的方向有些是一样的，有些并不太一样，沃尔玛也是零售商，跟京东最大的合作是全渠道的合作，它本身就游线下非常强大的零售能力，但是如何利用线上的技术跟我们进行互动，我们一起在供应链的合作上，在数字化的运营方面，以及在整合营销方面，在这三个方面进行大量的合作，最终我们会看到，我相信沃尔玛（中国）很多数字的表现上，应该在全球是非常先进的，

另外，品牌商方面，品牌商实际上因为技术包括5G，包括整个移动互联网的快速发展，会让很多品牌跟受众的关系已经不像以前单一传播的方式，像快消类，我们和百威一起回顾了2019年，百威有非常多的品牌没有进入中国。但是在进入中国的品牌里面，增幅非常好。我们看看能不能通过数字化的办法，通过跨境贸易的办法去做？您刚才讲到可持续的一些公益项目，其实都是我们在接下来的时候反而是会先做一部分，让消费者先认知到品牌、平台在这里头会传播一个什么样的声音，之后我们再把一些优秀的产品、代表性的产品、创意性的产品、符合一些小众的产品，我们慢慢带来这个平台上。我们发现在技术上面给很多品牌商其实做了大量特别有意思的成长，这个应该在整个中国零售里一个非常大的变化。