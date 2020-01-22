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Win7未及时升级Win10，德国政府将损失600多万元

2020/1/22 19:10:37来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家1月22日消息 德国政府的一些计算机因未能在上周Windows 7终止支持日期之前升级到Windows 10，面临约800,000欧元（约611万人民币）的巨额损失。

德国报纸Handelsblatt报道，德国联邦部正在寻求保护至少33,000台仍在运行Windows 7的计算机的安全，每台设备都需要向微软支付一定费用，以提供一年的扩展安全保护。

微软上周终止了对Windows 7的支持，但仍有数百万台PC运行该操作系统。尽管微软不会再发布Windows 7的公共安全更新和修复程序，但尚未及时迁移到Windows 10的企业可以支付费用以获得扩展安全更新（ESU）。

在大多数大型企业中使用的Windows 7 Enterprise扩展更新价格约为每台机器25美元，并且将在2021年翻倍至每台设备50美元，在2022年再次翻番至100美元。对于在较小型企业中使用Windows 7 Pro的用户而言，情况甚至更糟，其起价为每台计算机50美元，到2021年将跃升至100美元，2022年将达到200美元。这些成本将根据企业使用的PC数量而有所不同，一些较大的公司可以协商来获得折扣。

据报道，德国政府正在对Windows 10进行升级，但尚未及时升级每台PC。Handelsblatt报告说，柏林政府办公室中的85,000台计算机中有20,000台仍在运行Windows 7。

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关键词：Windows 7

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