苹果iPhone 11 DXOMARK相机总分公布：109分，与华为P20 Pro持平

DXOMARK表示，苹果iPhone 11在DXOMARK Camera 评测中取得总体分数109分，不论在静态照片或视频录制的表现上，都可说是一款性能优秀的机种。不过，该手机没有专用的第三个远摄摄像头，因此变焦表现就差强人意了。

苹果iPhone 11 Dxo相机得分和华为P20 Pro持平，不及小米9手机。

2019年9月发布的iPhone 11是苹果最新的入门级旗舰手机，在新机种中可算是与更昂贵的iPhone 11 Pro机型平起平坐。iPhone 11配置6.1英寸水漾视网膜（Liquid Retina）高清显示屏、苹果最新的A13 Bionic 仿生芯片组、64/128/256GB的内部存储选件，同时还具有IP68防尘/防水功能。

主摄像头搭载双传感器和双镜头，包括一组等效焦距26mm的标准广角主摄像头，以及另一组等效焦距13mm的超广角摄像头。两组传感器均具备1200万像素分辨率输出，而主摄像头采用1.4微米像素、1 / 2.55英寸的大型传感器，搭配具有全像素双核相位检测自动对焦（PDAF）的光学防抖（OIS）镜头。

对热爱智能手机视频的用户来说，iPhone 11的基本规格与Pro相同，都有具防抖功能的4K视频录制（24/30/60fps），且高清视频录制高达240fps，同时还有高动态范围处理技术与立体声录音功能。

摄像头主要规格：

双摄像头配置

主摄像头：1200万像素、 1 / 2.55英寸传感器，具1.4微米像素，搭配26mm 、f / 1.8镜头

超广角摄像头：1200万像素传感器，搭配13mm、 f / 2.4镜头

全像素双核相位检测自动对焦（主摄像头）

Quad-LED双色闪光灯

HDR（照片/全景）

4K 2160p 24/30/60fps视频，具有高动态范围和立体声录音功能

全高清1080p 30/60/120/240fps视频

关于 DXOMARK Camera评测：我们的智能手机摄像头评测中的评分与分析，是由DXOMARK的工程师在控管中的实验室环境里，以及室内和室外的自然场景中，使用相机的默认模式，拍摄并评估1600组以上的照片和2小时以上的视频。本文旨在强调我们测试中最重要的结果。有关DXOMARK Camera评测基准的更多信息，请点击此处；关于我们如何评分智能手机前置摄像头的更多细节，请追踪此连结。

测试摘要

iPhone 11在DXOMARK Camera 评测中取得总体分数109分，不论在静态照片或视频录制的表现上，都可说是一款性能优秀的机种。iPhone 11落在我们评比排名的前十名之外，其图像质量也不如以117分拿下第四名的iPhone 11 Pro Max，不过，最新的iPhone 11具有双摄像头，相较于去年获得106分的iPhone XS Max，略有进步。

iPhone 11和iPhone 11 Pro Max的视频分数旗鼓相当，因此静态照片的表现让两者分出高下。比起在照片项目取得124分的iPhone 11 Pro Max，iPhone 11只拿到112分，主因是缺少了第三个远摄摄像头，而远摄摄像头能提供更好的变焦功能和散景效果。

不过，iPhone 11的超广角摄像头功能和价格更贵的Pro几种一样好，而且两者的主摄像头的各项性能也是不分轩轾，像是曝光、色彩、细节和自动对焦等这些主要项目。因此，可以预期在大多数光照条件下，iPhone 11能呈现出曝光准确、动态范围颇为宽广、色彩赏心悦目，同时细节出色的清晰照片。

结论

iPhone旗舰机种的高价位让价格稍低的iPhone 11有可能吸引那些希望在苹果生态系统中升级手机的苹果迷们。如果摄像功能是您选择手机时的重要因素，那么很幸运的，价格较低的iPhone 11就能拍摄出同iPhone 11 Pro Max般出色的图像质量。不过，该手机没有专用的第三个远摄摄像头，因此变焦照就差强人意了；而在人像模式下拍摄时，需要视场较宽广的焦距，因此效果也不是很好。此外，iPhone 11和Pro的视频性能也可说是平分秋色，因此更经济实惠些的iPhone 11只有变焦算是它的一大缺失。

照片

优点

曝光准确一致

色彩生动宜人

室内和户外的细节良好

超广角表现出色

不足

中、长距离变焦质量低

通常看得见振铃伪像

夜间闪光灯人像照曝光过度

人像照的焦距短

视频

优点

曝光准确且动态范围宽广

细节佳

防抖功能有效

色彩生动宜人

不足