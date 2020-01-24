超6亿人参与，支付宝集五福入选21世纪“新四大年俗”

“你的五福集齐了吗？”

每逢年关，这句问候语总是如期而至。大年三十晚上22点18分，2020支付宝集五福如约开奖，你中了多少呢？在辞旧迎新的炮声中，支付宝集五福也度过了自己五岁的生日。数据显示，五年里超6亿人参与集福，全民扫福超过400亿人次，集五福成为最受欢迎的新年俗。

第五年的集五福已不新鲜，但火爆程度比往年更甚。杭州推出扫福专线，内外涂刷福字的公交车从1月初一直运营到除夕夜。1月16日，中国航天科工在酒泉卫星发射中心成功发射了“快舟·富强福”号运载火箭。火箭箭身上涂刷的新春“福”字、“富强福”等元素，寓意“福气冲天”，代表了中国航天人对祖国和人民美好的新春祝福。

此外，中国载人潜水器蛟龙号、极地科考船雪龙2号、南极科考长城站全体科考人员也通过五福福卡，给祖国人民拜年。大国重器们“上天下海”，演绎了别样的“全家福”。

淘宝数据显示，去过1年，春联、“福“字销售量分别上涨180%、105%。受益的不仅是网商，据媒体报道，山东省高密市夏庄镇东李村被誉为“对联村”和“福村”。近年来，随着支付宝掀起的扫福热，东李村及周报村庄靠卖福字年产值过亿，高峰时期，村里2个小时可以生产三万个福字。

1月22日，中国新经济研究院发布《中国新年俗发展趋势报告》，集五福、云拜年、抢红包、全家游被票选为21世纪“新四大年俗”。

“为了传播福文化，倡导全家团圆，这五年项目组做了很多，但还远远不够。”支付宝五福产品经理冠华表示，五福已经成为家的情感连接，帮父母扫福成为许多人提前回家团圆的理由。未来，五福会一直坚定的做下去，为更多家庭送福。