支付宝搜索“春节不用出门”可直达部分第三方服务

IT之家1月25日消息 今天中午，支付宝微博分享了“春节在家可用服务一览表”，支付宝整理了一些春节期间可在家使用的生活服务，在支付宝里搜索「春节不用出门」可直达部分第三方服务，希望大家能用得上。

支付宝表示，假期的服务便利性多少会下降，如有不周到，还请大家多担待。

值得一提的是，刚刚，支付宝官方宣布阿里健康紧急联系医疗资源，推出了在线义诊服务，打开支付宝，搜索「问专家」就能找到，里面有数百名执业医生为大家实时在线免费问诊。