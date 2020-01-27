微软Windows 10更新体验仍然一团糟

IT之家1月27日消息 据外媒报道，微软Windows 10更新对于Microsoft而言仍然是一个令人尴尬的问题，几乎每次主要更新或功能更新都会出现这样或那样的问题。

Windows更新的“不顺”始于2018年10月更新，该更新引入了一个错误，该错误删除了使用者的文档，图片和其他文件。

在10月更新崩溃之后，微软在2019年5月采取了非常谨慎的方法以避免重复自己在更新文件中犯过的灾难性错误。微软发行了累积更新以修复一些长期存在的小错误，但更新又引入了一个新问题：CPU使用率高。

微软又发布了另一个累积更新以修复Cortana问题，不过这则更新破坏了Windows的“开始”菜单以及“任务栏”，部分用户反馈称更新后自己的Internet连接被中断，而微软的另一个修复程序还导致了音频问题。好在这些问题均被微软记录并解决。

除了主要版本更新外微软还推送了2019年11月更新，这是一个仅进行了少量更改的次要版本更新，不过仍有用户抱怨该更新导致文件管理器崩溃，微软尚未在其官方网站上确认此问题。同时微软还在2020年的第一个累积更新中遇到了麻烦：用户反馈称在安装Windows 10的2020年1月重要更新时未能成功安装并报错。

为什么Windows 10一团糟？

据前员工称，微软已经改变了其Windows Update测试程序，这可能是微软系统升级问题频发的原因之一。

正如前Microsoft高级软件工程师所说，微软拥有一支完整的团队测试Windows更新。该测试小组有不同的驱动程序或界面子小组，所有成员会在日常会议中讨论系统出现的故障。同时微软的工程师会使用自动化测试并在实机而非虚拟机上手动测试Windows更新。而在2014年微软解雇了Windows测试团队，这也导致微软停止了系统更新的实机测试。

除了虚拟机之外，微软还依赖Windows Insiders，这是一组由发烧友和粉丝组成的测试人员。Windows用户可注册Insider程序以测试更多新功能，他们的反馈大部分是功能请求，也有一些测试人员报告新系统更新中存在的错误，不过后者很显然数量较少。

微软一直在对Windows升级进行更改以提高Windows 10更新的质量。去年，Microsoft停止强制Windows Update，并且当用户检查更新时不再自动安装功能更新。微软官方表示他们正在开发一项新功能，该功能将自动删除与已安装的操作系统版本不兼容的更新。如果自动下载的Windows 10更新与您使用的设备不兼容，微软表示系统将很快删除“有问题的更新”而无需用户手动操作。

Microsoft还更新了反馈中心以首先显示重要报告。

同样，微软在Windows Update中添加“可选更新”选项以帮助用户轻松管理其驱动程序及其更新。在2019年，Windows 10驱动程序更新也引起了无数问题，并且由于兼容性问题微软阻止了用户安装相关的更新文件。不过厂商现可阻止微软在具有驱动程序兼容问题的设备上安装Windows 10功能更新。此更改将显着改善Windows Update体验。

据报道，微软计划在一年内发布一个主要和一个次要功能更新，而不是每年发布两个主要更新。