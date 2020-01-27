腾讯微信新增“医疗健康”入口，发布“全国发热门诊地图”

肺炎疫情牵动人心，国家卫生健康委员会宣传司联合腾讯，上线“新型冠状病毒感染的肺炎医疗救治定点医院和发热门诊地图”。

这份地图可覆盖全国各省、自治区、直辖市及新疆生产建设兵团，363个城市。查询方法：打开微信-“发现”-“搜一搜”，搜索“定点医院”或“发热门诊”，即可查看“发热门诊地图”。

截至1月27日凌晨，该地图可查询12000多家医院，其中发热门诊11594家，1512家医疗救治定点医院，未来也将根据防控疫情变化随时更新。同时，这份“地图”还将面向所有符合资质的公众号、小程序、APP开放，让这项服务能帮助更多有需要的人（详见开发者接入指南）。

微信新增“医疗健康”服务入口

同时，腾讯1月26日起在微信“支付”页面向全国用户增加“医疗健康”服务，并开设“全国新型肺炎疫情动态”专区。此次更新在微信界面以“红点”方式进行提醒，跟随“红点”的指引，用户可以快速地在“我”-“支付”-“医疗健康”中，找到“全国新型肺炎疫情动态”专区。

在专区的“专家解读”板块，腾讯医典联合专家团队已发布上线约400篇原创抗疫科普和辟谣文章、诊疗进展解读、热门问题专家答，以及2场科普直播，60多条科普视频。

在“疫情播报”板块，实时滚动更新来自国家及地方卫健委的疫情信息，也可查询“全国发热门诊地图”。

更多面向疫情的专项服务，还在持续更新。