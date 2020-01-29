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微软Windows 10更新卡在27%，DJ很着急

2020/1/29 6:02:10来源：IT之家作者：微尘责编：微尘评论：

IT之家1月29日消息 Windows Update突然启动很常见，在玩游戏，工作或看电影时因为系统更新而重启设备的情况并不少见，不过这种“事故”不再像几年前那样频繁发生。但今日一位DJ就因为Windows更新而差点耽误了重要的事情。

“救命！S.O.S !!!我是DJ，我在4个小时内将有一场演出，而Windows更新已经持续了2个多小时，它卡在27%上近20分钟！有谁知道如何停止更新并在明天继续更新？请帮助我！”他绝望地在reddit帖子中写道。

DJ表示，尽管目前有多种恢复方法，但没有一种完全没有风险，他设法通过连接以太网电缆来加快更新过程。从理论上讲Internet连接的速度对更新过程没有影响，因为通常在设备联机时（在重新启动计算机并开始更新本身之前）就会自动下载所有必需的文件。

“谢谢大家！我尝试连接以太网后更新进度跳到50%，之后再重新启动，然后跳到89%，然后跳到91%，然后更新完成。”他在更新的帖子中回应并补充说他将在下周一购买备用笔记本电脑。

只能说这位DJ十分幸运地在连接以太网之后Windows Update跳到50%并完成更新。附带说明一下，更新Windows有时会花费比预期更多的时间，这就是为什么建议每个人在夜间或不需要使用计算机的时候开始更新。

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关键词：微软Windows 10

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