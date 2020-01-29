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微软发布Windows 10 KB4532695更新：修复了文件管理器搜索功能

2020/1/29 6:15:20来源：IT之家作者：微尘责编：微尘评论：

IT之家1月29日消息 微软Windows 10的2019年11月更新（也称为版本1909）是一次类似于服务包的更新，主要是修复和改进一些功能，但有些用户在更新了Windows 10 November 2019更新后发现文件管理器的搜索框出现一些问题。

微软表示，版本1909更新包括一项新功能，该功能可以将OneDrive等服务的在线结果添加到File Explorer的搜索框中，并且还可以在搜索框中提供建议。不过有外媒发现微软在整合新的搜索体验时破坏了文件管理器。好在微软终于发布了Windows 10 KB4532695更新，其中包含针对文件管理器和控制面板问题的修复程序。

微软在日志中指出，1月28日的更新解决了一个问题，该问题将对用户的文件管理器使用体验构成影响。另一个bug已解决，该bug阻止用户使用鼠标右键单击将复制的文本粘贴到搜索栏中。

微软的Windows Insider团队意识到了文件资源管理器的问题并在10月29日发布的测试版Build 19013中对其进行了修复，但微软于11月12日发布了带有新bug的2019年11月更新，这也让用户在使用上依旧存在问题。

微软目前已向自动/手动检查更新并选择“立即下载并安装”选项的用户推出了具有文件资源管理器修复程序的Windows 10更新，用户也可以通过February Patch Tuesday解决文件管理器的问题。

预计微软将在今年晚些时候发布另一个代号为“20H2”的2019年11月更新，据悉该更新也将会是一次类似于服务包的更新。

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关键词：微软Windows 10

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