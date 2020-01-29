硬核！四川警方出手，微信公众号后台可私信父母打麻将坐标

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IT之家1月29日消息 由于目前新型冠状病毒疫情仍然十分严峻，各地出台了多种多样减少病毒传播的措施，其中一项就是减少人员聚集。为了避免部分人员聚集打麻将，四川武侯区警方也出“奇招”，利用微信公众号号召广大武侯区住户将自己父母打麻将的坐标私信给警方。
步骤如下：
一、关注平安武侯，进入公众号
二、后台提供详细信息
如：父亲***（姓名），于***（时间）前往***（位于武侯区的麻将馆、歌舞娱乐等经营性场所位置）
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