欧盟回绝苹果请求，压倒性投票推动充电线缆标准

北京时间1月31日上午消息，据国外媒体报道，欧盟立法机构以582票对40票通过了一项决议，该决议旨在推动欧盟委员会采取行动，从而统一智能手机的充电解决方案。路透社报道称，欧盟委员会负责欧洲相关法律的起草，并且充当法律执行部门，最近十多年来，该机构一直在努力统一智能手机的充电器。

决议指出，一些科技企业之间形成的自发协议大幅减少了流通中的充电器的类型，但是当前行业中依然缺乏共同的标准。因此，消费者在市场上面临着各种不同类型的充电器，有的时候甚至需要为每个设备分别购买新的充电器。无线充电可能将会是一个解决方案，但是立法机构敦促欧盟委员会注意碎片化问题，并且确保最终所采纳的标准可以兼容多个设备。

该决议的核心是要减少电子垃圾的数量。2016年，欧洲一共产生了1230万吨电子垃圾，相当于每个居民平均16.6公斤。立法机构表示，让所有电子设备使用同一个充电器，可以将电子垃圾的数量降低一些。

统一充电器和充电线缆标准，将会对使用专有技术的企业产生巨大的影响。苹果有着庞大的用户数量，而且这些设备非常依赖Lightning充电协议，因此欧盟的这个决议将会让苹果公司受到严重影响。在本周举行的财报电话会议上，苹果表示，其在全球的活跃设备超过15亿台，其中很大一部分（大约超过9亿部）为iPhone。上周苹果公司对欧盟的倡议提出了反对，称统一充电器将会“扼杀创新”，而且让现有iOS设备用户放弃Lightning，转而使用USB-C，将会产生更多的电子垃圾，这一点尤其具有讽刺意义。