iPhone 11/Pro让苹果击败三星，坐上Q4全球手机市场王座

IT之家1月31日消息 Strategy Analytics最新发布的研究报告指出，2019年Q4全球智能手机出货量为3.75亿，与去年同期持稳。苹果以19%的全球智能手机市场份额位居第一，三星名列第二，而华为则以15%的市场份额跌至第三。2019年全年智能手机出货量总计14亿部。

Strategy Analytics表示：“苹果iPhone全球出货量从2018年Q4的6590万部增长到2019年Q4的7070万部，年同比增长7%。这是苹果自2015年以来的最佳增长表现。在过去的一年苹果全球智能手机市场份额从18%增长到19%。由于iPhone 11的价格更低，同时亚洲和北美的需求更加健康，苹果正在逐渐复苏。三星全球智能手机出货量从2018年Q4的6930万年同比下降1%至2019年Q4的6880万部；其全球市场份额与去年同期持平为18%。从入门级到高端机型（例如Galaxy Note 10+ 5G），三星在所有价位上均继续表现出色。从全年来看，2019年三星仍以21%的市场份额排名第一。”

“2019年Q4华为全球智能手机出货量为5600万部，与2018年Q4的6050万部相比同比下滑7%。过去一年，华为的全球市场份额已从16%降至15%。尽管5G智能手机的销售强劲，但华为在中国国内市场发展正在放缓，并且在欧洲等主要市场面临着更激烈的竞争。”

“小米保持第四位，在2019年Q4占据了全球智能手机市场9%的份额，而去年同期仅为7%。小米在西欧的业务表现出色，在其最大的市场印度保持稳定。小米正在努力向5G智能手机类别进军，这将是该厂商在2020年的强劲增长领域。OPPO在2019年Q4以8%的全球智能手机市场份额排名第五，与去年同期持平。OPPO正在使用Reno 5G等新机型大力向西欧扩张，但它仍承受着来自华为的持续压力。”

不仅是Strategy Analytics，根据科技市场研究企业Counterpoint的报告，2019年第四季度，苹果手机的出货量激增至7290万部，超过三星电子售出的7000万部手机。

Counterpoint表示，“苹果已经超越三星，这要归功于iPhone 11受到欢迎，以及iPhone 6S等老旧款用户升级手机带来的销售周期改善。”

IHS Markit科技市场研究企业称，三星电子四季度的智能手机销量为7070万台，苹果为6770万台，三星电子仍然比苹果多出了几百万台。