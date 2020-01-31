内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>iPhone之家>iPhone新闻

iPhone 11/Pro让苹果击败三星，坐上Q4全球手机市场王座

2020/1/31 11:00:18来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家1月31日消息 Strategy Analytics最新发布的研究报告指出，2019年Q4全球智能手机出货量为3.75亿，与去年同期持稳。苹果以19%的全球智能手机市场份额位居第一，三星名列第二，而华为则以15%的市场份额跌至第三。2019年全年智能手机出货量总计14亿部。

Strategy Analytics表示：“苹果iPhone全球出货量从2018年Q4的6590万部增长到2019年Q4的7070万部，年同比增长7%。这是苹果自2015年以来的最佳增长表现。在过去的一年苹果全球智能手机市场份额从18%增长到19%。由于iPhone 11的价格更低，同时亚洲和北美的需求更加健康，苹果正在逐渐复苏。三星全球智能手机出货量从2018年Q4的6930万年同比下降1%至2019年Q4的6880万部；其全球市场份额与去年同期持平为18%。从入门级到高端机型（例如Galaxy Note 10+ 5G），三星在所有价位上均继续表现出色。从全年来看，2019年三星仍以21%的市场份额排名第一。”

“2019年Q4华为全球智能手机出货量为5600万部，与2018年Q4的6050万部相比同比下滑7%。过去一年，华为的全球市场份额已从16%降至15%。尽管5G智能手机的销售强劲，但华为在中国国内市场发展正在放缓，并且在欧洲等主要市场面临着更激烈的竞争。”

“小米保持第四位，在2019年Q4占据了全球智能手机市场9%的份额，而去年同期仅为7%。小米在西欧的业务表现出色，在其最大的市场印度保持稳定。小米正在努力向5G智能手机类别进军，这将是该厂商在2020年的强劲增长领域。OPPO在2019年Q4以8%的全球智能手机市场份额排名第五，与去年同期持平。OPPO正在使用Reno 5G等新机型大力向西欧扩张，但它仍承受着来自华为的持续压力。”

不仅是Strategy Analytics，根据科技市场研究企业Counterpoint的报告，2019年第四季度，苹果手机的出货量激增至7290万部，超过三星电子售出的7000万部手机。

Counterpoint表示，“苹果已经超越三星，这要归功于iPhone 11受到欢迎，以及iPhone 6S等老旧款用户升级手机带来的销售周期改善。”

IHS Markit科技市场研究企业称，三星电子四季度的智能手机销量为7070万台，苹果为6770万台，三星电子仍然比苹果多出了几百万台。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：iPhone 11苹果三星

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有    