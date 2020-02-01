IT之家 iOS/安卓版 7.02 更新：层主大人吉祥

IT之家 iOS版、安卓版 7.02 更新！

这是篇补发的文章，7.02 实际上在春节前就已经发布，但是当时没有发布文章，很多同学不知道一些有意思的改进，今天来说道说道。

在 1 月 9 日发布 7.0，并根据大家的建议和反馈在1月15日发布了 7.01，而 7.02 是在1月22日就上架和更新了。

关于 7.02 的进化

主要改进是评论区，有三大新亮点 —— 首先，评论楼层的发起人参与楼中楼讨论时，昵称后面显示层主标记；其次，展开楼中楼时，右下角区域显示返回顶部或底部的快捷按钮，不过显示位置有些遮挡最下面的回复按钮，这个在7.03内部版里面已经修复；第三，点击「回复xx#」时可以直达对应楼层，方便在楼中楼里面进行指定楼层跳跃。

当然除了评论区，还有其他的细节改进和修复，大家移步看下安卓版和iOS版的更新历史吧。

关于 7.x 后续版本

7.x 的重大进化核心工作点其实是在于内容，一切为更优质的内容服务—— 水文之家，喷子之家，终将进化到价值之家和理性之家。编辑生产优质文章、读者产生优质评论、用户产生优质帖子内容。

让编辑部所有人素质一夜间立马提高，让所有读者立即文明理性有爱，这并不现实，这需要长期的管理、引导、把控。我们或许会有一时的改造失败，或者进展不畅，但依然是那句【屡败屡战】，我们坚信我们能做出最好的媒体，我们也呼唤大家共同参与，驱逐恶客，建设新风。

全新调整和简化逻辑后的设置系统（预计 7.02 - 7.03）、新圈子（7.05 或版本跳跃 7.10）、会员体系（是否上线待定，需要调查投票）。

IT之家安卓版 7.02 更新亮点

新增：界面 - 评论列表楼中楼（展开子楼）发起人昵称后面显示“层主”标记

新增：功能 -评论开展页面右下角添加直达顶部/底部按钮

新增：功能 - 评论开展页面子楼「回复xx#」点击直达对应楼层

改进：界面 - 移除热榜栏目列表小标题

改进：界面 - 圈子和个人中心列表小尾巴改为彩色

修复：界面 - 无图模式下新闻列表显示异常问题

修复：界面 - 深色模式桌面图标Shortcut按钮显示异常问题

修复：功能 - 文章页查看大图遇到特殊图片地址可能不显示问题

修复：功能 - 反馈、投稿时默认子分类不正确问题

IT之家 iOS 版 7.02 更新亮点

新增：界面 - 评论列表子楼显示“层主”标记

新增：功能 - 评论展开页面右下角添加直达顶部按钮

新增：功能 - 评论展开页面子楼「回复xx#」点击直达对应楼层

改进：功能 - 热评展开方式恢复原样式

改进：界面 - 移除热榜栏目列表小标题

改进：界面 - 热评列表/圈子列表小尾巴改为彩色

改进：界面 - 资讯列表左图右字排列时，标题及时间等与图片上下对齐

改进：界面 - 圈子列表中喜欢/评论按钮位置调整

改进：界面 - 文章详情页更多菜单和评论菜单添加弹出的动画效果

改进：界面 - 去除辣品文章页分割线

改进：界面 - 浅色模式下评论菜单背景前景调整

改进：界面 - 下拉刷新提示框添加弹出动画

修复：界面 - 主题颜色设置界面浅色模式下背景为黑色问题

修复：界面 - 加载评论时界面抖动问题

修复：功能 - 热评展开界面举报按钮无响应问题

修复：功能 - 修复文章详情页评分等按钮需要点击两次问题

版本下载

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IT之家（www.ithome.com），快速、深度和丰富的IT业界资讯、科技数码产品报道评测，全平台（安卓/iOS/Win10/微信小程序/WP/macOS/Chrome）覆盖PC、手机移动客户端——爱科技，爱这里。

二、IT之家截图

▲ IT之家 7.01 后的默认界面新调整，可视面积增大

▲ 7.01 后的设置页面可定制首页列表模式（以安卓为例，iOS 版也可以）

▲ IT之家 7.x 深色模式更养眼

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