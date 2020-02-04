宽带用户全部负增长，这到底怎么回事？

和大家预期中的年末翘尾不同，固网宽带用户增长出现了滑铁卢，其中包括一直以来凯歌猛进的中国移动。宽带用户出现的这波负增长，到底是怎么回事？下面这些影响因素值得大家思考。

一、携号转网全面实施之后的拆机潮？

运营商应对携号转网的基本操作就是千方百计捆绑用户，无论是话费捆绑、赠送流量或者语音，还是宽带捆绑，最终的目标就是实现对用户的软硬签约，以防止用户转网。然而对于铁了心要转网的用户来说，无论多么繁琐的捆绑都会努力去拆解掉。

虽然官方暂未公布去年12月份的携号转网数据，但是我们有理由相信，随着携号转网的全面实施，各种拆机用户必然会越来越多。特别值得大家注意的是，很多拆机的携号转网用户将不在办理宽带业务。原因也非常简单，办理过携号转网的用户将大概率成为习惯性转网用户。大家可以留意具体数据。

二、5G套餐用户大规模增长之后的影响？

有关5G之后谁还办固网宽带业务的讨论早就传遍了街头巷尾。1月初，中国移动和中国电信相继公布了5G套餐用户数量，合计超过1000万户。虽然5G网络建设尚未实现全面覆盖，但是5G套餐用户的发展速度绝对值得大家惊奇。毕竟5G套餐具有向下兼容性，4G用户也可以使用5G套餐中的流量。

按照5G的发展轨迹，2019年是5G元年，2020年将是5G大发展之年，而2021年将是5G的爆发年。所以，从逻辑的推理角度看，固网宽带用户在2019年年底的负增长将是未来更大规模负增长的前奏。无论运营商是不是愿意看到这样的结果，这种替代将很难逆转。

三、智慧家庭市场迟迟不能做大的副作用？

固网家宽作为各种智慧家庭应用的入口，一直备受运营商青睐。虽然理想非常丰满，但是现实却无比残酷。运营商虽然都在大力推广各种智慧家庭应用，但是真正的成功应用范例并不多。固网家宽的延伸业务除了电视盒子之外，其他的并没有真正应用起来。

从目前的情况来看，固网宽带除了捆绑移动电话用户之外，其他的预期作用并没有发挥出来。这既出乎运营商的意料，也出乎广大用户的意料。对于广大使用不限量套餐用户的家庭来说，有没有固网宽带意义已经不大了。可以从某种程度上讲，智慧家庭延伸业务的匮乏必然导致部分用户弃用宽带。

四、移动宽带用户持续高速增长之后的影响？

无论是工业和信息化部公布的数据，还是运营商公布的月度经营报告，都显示移动宽带用户（3G/4G用户）在持续高速增长。这种高速增长的移动宽带用户本身也会像5G那样对固网宽带产生替代作用。

三大运营商公布的月度经营报告显示，2019年全年新增4G用户超过1亿户。虽然目前我们尚无法确定4G对固网宽带的替代率，但是这种替代作用在不断积累之后最终会有集中爆发的时候。2019年年末的这次负增长算不算是替代作用的集中爆发，大家可以持续观察。

五、对拉新投入持续减少之后的必然结果

对于运营商来说，2019年最显著的变化就是从竞争到合作的显著转变。无论是中国联通与中国电信的5G合作，还是不限量套餐的降温，都是非常好的证据。在监管层的直接强力干预下，三大运营商都开始大规模缩减各种拉新或者获客投入。2019年年中互联网上有有曝光的内部详细数据就显示，三大运营商将在2022年彻底取消代理酬金，在此之前将逐步压降酬金规模。

靠代理商发展用户，这是运营商的普遍玩法。有非官方的统计数据显示，三大运营商直接用于获客的代理酬金超过1000亿元/每年。如果逐步取消酬金奖励，那么运营商的各种代理渠道将必然失去用户发展能力。如果说2019年是压降代理酬金之后影响的预演，那么这种影响将会在2020年成倍扩大。

六、年末挤水分的影响也不容忽视

三大运营商普遍应用的KPI考核之下，必然会导致不同层级纵容的水份问题，无论这个水份或多或少，这种影响都是不容忽视的。冲指标和挤水分一直都是年末的重头戏。特别是为了降低水份负担对下一年的影响，对于完成指标的省市县公司来说，主动挤水分都是必然的操作。

对于向中国移动这样的一直以用户发展为第一要务的运营商，2020年将大概率转向对固网宽带收入和效益的考核。其实固网家宽经历过免费赠送狂潮之后，ARPU值已经比较低了。所以，某些比较精明的基层管理者肯定会利用好当前的好时机完成对水份挤压。

作为新兴技术而且备受全球关注，5G的大发展必然会对固网家宽的发展造成不可忽视的而且会越来越深刻的影响。2019年年末的这波负增长无论真实的原因是什么，都需要运营商深入分析，毕竟固网宽带的背后是大投资和低回报。