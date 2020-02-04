特斯拉开盘大涨17%，市值超1600亿美元

北京时间2月4日晚间消息，特斯拉(Nasdaq:TSLA)开盘大涨17.55%，报916.91美元。目前，特斯拉市值超1600亿美元。

据外媒报道，特斯拉大股东、亿万富翁投资者罗恩-巴伦（Ron Baron）认为，特斯拉10年后的收入将达到1万亿美元。

巴伦的同名投资公司持有近163万股特斯拉股票。他表示特斯拉的股票一股也不卖，称这只是开始。

而特斯拉的竞争对手美国电动汽车初创公司Lucid Motors CEO罗林森周一在接受采访时表示，人们普遍认为，就电动汽车技术而言，特斯拉仍处于领先地位。而且，他们与竞争对手的差距正在扩大，而不是缩小。

这一赞誉与世界最大汽车制造商大众汽车CEO赫伯特·戴斯（Herbert Diess）近期的言论相一致。1月22日，特斯拉市值超越了大众汽车。在不到两周后，本周一收盘时，特斯拉市值达到1406亿美元，比大众汽车高出约500亿美元。

上个月，大众汽车CEO戴斯曾在一次内部会议上告诉公司高级管理人员，称：“汽车将成为最重要的移动设备。如果我们看到了这一点，就能理解特斯拉在分析师的眼中为什么这么具有价值。”此外，戴斯还补充说，大众汽车没有被视为科技类公司。

事实上，罗林森在2013年加入Lucid Motors之前，曾是Model S的首席工程师。但他也不是一直对特斯拉持乐观态度，甚至还贬低过他前雇主的产品。

但随后不久，马斯克就在羽翼未丰的美国电动汽车市场建立了压倒性的领先地位。在欧洲，Model 3还成为了欧洲最畅销的汽车之一。在中国，特斯拉只用了一年时间就建造了第一家海外工厂，并于上月开始交付当地生产的轿车。

过去六个月，特斯拉的股价上涨了近220%，其中今年的涨幅约为86.5%。该公司目前的市值超过1400亿美元，接近通用汽车（General Motors）的三倍，但低于丰田汽车（Toyota Motor）的2270亿美元。

S3 Partners的数据显示，自年初以来，做空特斯拉股票的投资者已经损失了逾80亿美元，其中仅周一的飙升就造成了近25亿美元的损失。