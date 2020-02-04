特斯拉计划提前推出拼车应用，并使用自家保险服务

北京时间2月4日晚间消息，据国外媒体报道，在实现全自动驾驶之前，特斯拉计划率先推出拼车应用，而司机将被纳入特斯拉自己的司机保险服务中。

多年来，特斯拉一直表示，将推出一款由其自动驾驶系统支持的拼车应用。但去年，公司CEO埃隆·马斯克（Elon Musk）改口称，在实现全自动驾驶之前，他对发布这款应用持开放态度。

在上周举行的特斯拉2019年第四季度财报电话会议上，马斯克又重申了这一计划，即推出配备人类司机的拼车应用，而不是全自动驾驶系统。

马斯克当时称：“我认为，在推出机器人出租车车队之前，启用拼车应用是有意义的，因为拼车应用可以在监管机构批准全自动驾驶之前完成。因此，我们可能会这样做。”

去年，特斯拉已经在加州推出了自己的保险服务。特斯拉当时承诺，其车辆辆保险价格会比其他保险公司的产品低20%，甚至是30%。但该服务是特斯拉与保险公司合作推出的，而如今，特斯拉准备从头开始，独立推出自己的保险服务。

对此，马斯克表示，相信参加其保险计划的特斯拉车主能在使用Autopilot方面享受更大的折扣。他还认为，特斯拉所掌握的有关其共享车队车辆和司机的信息，使其相对于其他保险公司具有更大的优势。

此外，特斯拉并未提供其保险服务在加州以外地区扩张的时间表，也没有提供推出其拼车应用的时间表。