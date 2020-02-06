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微软承认部分用户Windows 10搜索框出现“空白”Bug

2020/2/6 20:43:44来源：IT之家作者：玄隐责编：玄隐评论：

IT之家2月6日消息 由于服务器端问题，Windows Search用户搜索框功能今天被中断，搜索框未显示任何搜索结果。沮丧的Windows 10用户纷纷反馈和讨论，微软终于承认了该报告问题。

2月5日，许多用户在运行2019年11月更新和2019年5月更新的Windows 10 PC上遇到此问题。用户报告说，由于空白或黑框，他们无法使用操作系统内置的Windows搜索。

微软正在推出针对Windows Search的修复程序，并且该问题已为大多数用户解决。在某些情况下，你可能需要重新启动设备一次、两次甚至三次，才能恢复Windows搜索功能。

微软在一份声明中表示，“第三方网络光纤提供商”影响了Windows Search，这意味着Windows Search服务因基础架构故障而在桌面上脱机。

有用户发现禁用Bing和Cortana集成可以暂时解决此问题。

解决Windows搜索问题的方法如下：

  • 打开运行或按Windows + R

  • 输入“cmd”

  • 输入以下命令

reg add HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Search /v BingSearchEnabled /t REG_DWORD /d 0 /f

reg add HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Search /v CortanaConsent /t REG_DWORD /d 0 /f

  • 重新启动Windows 10 PC

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关键词：Windows 10搜索

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