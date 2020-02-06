微软Windows 10快速预览版19559推送：无重大新功能，修复绿屏死机Bug

IT之家2月6日消息 微软今天面向快速预览通道推送Windows 10 Preview Build 19559.1000系统更新。此版本没有大的新功能，但包含一些错误修复。在该版本中，微软为Surface Pro X等ARM64设备查看和安装Hyper-V功能，修复了绿屏死机Bug等。

PC的常规更改，改进和修复

解决了一个问题，该问题导致一些内测人员在最近的版本中遇到绿屏，并出现错误KMODE EXCEPTION NOT HANDLED。

现在，对于使用arm64设备的任何Insiders，例如运行Enterprise或Pro版本的Surface Pro X，你现在都可以查看和安装Hyper-V功能。

修复了一个问题，该问题导致在使用WIN + Up时窗口的顶部几个像素被剪切，然后使用WIN +向左/向右将窗口捕捉到侧面。

修复了尝试删除某些较大的.tif文件时可能导致explorer.exe挂起的问题。

修复了一个问题，当从包含.heic或RAW文件的文件夹中退出时，可能导致explorer.exe崩溃。

修复了东亚IME（简体中文，繁体中文和日文IME）的IME候选窗口有时无法在最新版本中打开的问题。

已知的问题

由于某些Insider Preview版本和某些版本的BattlEye反作弊软件之间的操作系统更改，BattlEye和Microsoft发现了不兼容问题。为了保护可能在其PC上安装了这些版本的内部人员，对这些设备应用了兼容性保留，以防止受到影响的Windows Insider Preview版本。

微软知晓，寻求基于Chromium的Edge最新版本的Narrator和NVDA用户在导航和阅读某些Web内容时可能会遇到一些困难。讲述人，NVDA和Edge团队都知晓了这些问题。旧版Microsoft Edge的用户不会受到影响。

微软正调查在尝试安装新版本时，有关更新过程暂停较长时间的报告。

微软正在调查报告，一些内部人员无法更新到更新版本，错误为0x8007042b。

微软正在调查一些内测人士无法更新到更新版本的报告，错误为0xc1900101。

从Windows 10 20H1内部版本19041或更低版本升级到Windows 10 Insider Preview内部版本（19536或更高版本）后，语言/键盘切换器（例如，通过Windows键+空格键打开）中可能缺少东亚IME（简体中文，繁体中文，韩文和日文IME） ，如果你添加了多种语言/键盘。微软正在调查这个问题。同时，请转到设置>时间和语言>语言>首选语言，然后从键盘切换器中删除并重新添加所有缺少的键盘。如果你从build1 9536或更高版本进行更新，则不会发生该问题。

“隐私”下的“文档”部分有一个损坏的图标（只是一个矩形）。

微软正在调查有关某些设备不再处于空闲状态的报告。微软已经确定根本原因，并正在为下一个版本进行修复。如果你的设备受到影响，则手动触发睡眠应该会起作用（开始>电源按钮>睡眠）。

WSL问题4860：使用WSL2时，某些内部人员遇到此错误消息：Windows上的连接尝试失败。微软已准备好修复程序，将包括在以后的版本中。