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苹果校园教务管理现已支持提供自定App

2020/2/7 11:40:00来源：IT之家作者：懒猫责编：懒猫评论：

IT之家2月7日消息 今日，苹果向开发者发布提醒称，可在Apple校园教务管理中提供自定App。

苹果表示，开发者现可以私密的方式向教育机构提供专门为其定制的App，从而满足这些机构的独特需求。开发者在App Store Connect中标识的组织会在Apple校园教务管理中看到该App并可进行批量采购。

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同时，教育机构可通过Apple校园教务管理购买内容，自动完成设备部署，还能为学生和员工创建帐户。教育机构也可以使用此功能在机构内部分发专属App。

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关键词：苹果

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