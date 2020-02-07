苹果分享iPad办公小技巧：在家工作的你可能用得着

IT之家2月7日消息 新型冠状病毒肺炎的疫情还在持续，因此春节假期结束后，很多公司选择了远程办公，在家工作。目前苹果为需要使用iPad进行远程办公的用户准备了一些使用技巧，如果你正在使用iPad进行远程办公，那么这些技巧你可能会用到。IT之家特别针对其中的一部分小技巧做了演示，方便大家了解。

多任务处理

多任务处理功能可以让用户以全新的方式在iPad上工作。你可以在“侧拉”模式中使用多个App，并快速切换这些App；也可以用同一个App在分屏浏览模式打开两个文档或在多个空间中打开多个窗口，方便工作中同时使用不同文档。

为一个App打开多个窗口

在iPadOS中，只需将App图标从程序坞拖入到“侧拉”模式或分屏浏览模式，即可为一个App打开多个窗口。另外，也可拖动邮件内容、备忘录或iMessage信息对话等内容来打开窗口。这个功能非常适合同时处理两份备忘录或Pages文稿，或者一边写邮件，一边参照其他邮件。

在多个空间内使用同一个App

在多个空间内打开同一个App的窗口，方便你在iPad上同时处理不同的项目。只需将App图标拖出程序坞，放到你要一起使用的App旁边即可。你甚至可将邮件内容或备忘录等内容从相应的App拖出，然后转到主屏幕或程序坞，打开另一个App，再将原来的内容放入“分屏浏览”模式。

通过拖动操作创建窗口

将内容拖动到各自的空间内，可快速打开相应的窗口。拖动链接将打开Safari浏览器，拖动位置内容将打开地图App，拖动电邮地址则打开邮件App。

团队沟通

1、使用Apple Pencil动手标记

使用Apple Pencil从屏幕右侧或左侧一⻆划动，即可轻松标记任何内容，直接通过拖拽发送给同事。

2、整⻚屏幕快照

截屏后选择“整页”选项，你可以为整个网⻚、邮件内容、文档和地图添加标记，再也不用拼接图片。

团队协作

1、通过iCloud云盘随时查找文件

使用任何设备都可以轻松打开您需要的文档：可以通过iPhone，iPad上的“文件”App，Mac上的“访达”，PC上的“文件资料管理器”，或者通过 iCloud.com 访问自己所有文件。

2、协作处理文档

您可以邀请其他同事一起处理同一个文件。只需发送一个链接，无需创建副本或处理多个版本。你可以和同事一起编辑文档、演示文稿和电子表格，并能即时看到编辑动作。由于编辑会在所有设备上实时更新，写作者的进度将始终保持一致。