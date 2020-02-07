Chrome增强安全防护功能：逐步阻止不安全的非HTTPS下载

IT之家2月7日消息 谷歌在自家的Chrome浏览器上一直是有一定的警告、预防机制的，尽管不会完全屏蔽他们，但也在尽可能帮助用户规避这些不安全的网页内容，他们将HTTPS网页上的一些非HTTPS的下载内容称为混合内容下载。根据谷歌安全博客的消息，从今天开始，Chrome将会警告用户网页中的这些“混合下载”，而从今年6月份开始，Chrome则将逐步阻止此类文件的下载，从而令网页开发者及时修复这些被认为不安全的下载内容。

通常来讲，HTTPS网页至少可以保证页面本身是安全的，但是，这并不能确保页面上所有的内容都是安全的，包括图像和视频，尤其是广告等一些乱七八糟的下载内容，都有可能是通过纯HTTP下载的不安全内容。

谷歌目前正在尝试在Chrome上阻止这类内容的下载，但不会一口气就把不安全的内容彻底封杀，而是会有一个过渡期。从2020年4月的Chrome 82开始，Chrome会警告用户有关.exe和.apk安装程序中包含安全风险的可执行文件，接着会慢慢阻止不同类别的风险文件下载，直到今年10月，所有的此类下载行为都会被Chrome 86阻止。这里说的是桌面端，Android和iOS版本将有一个月的延迟，因为这些平台本身已经有一些技术来防止不安全下载的行为。

也许有些IT之家小伙伴们会觉得谷歌的方法有些严厉，不过，不可否认这种看起来严厉的措施可能会更好地保障设备的安全，同时作为世界上用户两最多的浏览器之一，Chrome 的措施也可能倒逼网页开发者们规范自身的行为。