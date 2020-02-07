映射自定义，微软Windows 10正在开发键盘快捷管理器

Windows 10确实允许用户通过一些注册表调整来重新映射键盘上的按键，但是注册表编辑器并不是自定义操作系统并将其随心所欲的简单工具。诸如SharpKeys之类的第三方软件，可将这些信息直接写入注册表。

借助微软PowerToys套件，微软一直在尝试创建新功能，这些功能可以提供从启动程序到更快搜索体验的高级用户工具。

微软似乎也在为PowerToys开发键盘管理器，因此你不必依赖其他软件。

微软的PowerToys团队悄悄透露他们正在开发一种新工具，该工具将允许你重新映射按键。

对于开发人员和一些经验丰富的用户而言，使用键盘在很大程度上是他们的日常工作，重新映射击键和激活可执行文件的能力可以带来巨大的时间收益。实际上，这是第二受欢迎的话题，也是PowerToys Github中评论最多的问题。

Windows 10即将推出的Keyboard Shortcut Manager可用于使用内置或外接键盘，在计算机和笔记本电脑上配置按键。Keyboard Shortcut Manager支持在操作系统级别进行重新映射，并提供了轻量级的UI体验。

微软还考虑了以下功能：

禁用现有的操作系统级别的快捷方式。示例：Windows键+ C

操作系统级快捷方式的优先级高于快捷方式随附的应用程序。示例：在Excel中，Alt + Enter将触发操作系统操作，而不是Excel特定的操作。

Winkey快捷方式优先于应用程序特定的快捷方式。

该工具将允许Windows 10按照你的解释来定义按键。

微软表示，键盘快捷键管理器仅在必要时才需要重新启动，这意味着你可能不需要重新启动系统以进行某些重新映射。

微软还计划增加对编辑应用程序级快捷方式的支持。

目前，微软的键盘管理器似乎仍处于早期开发阶段，尚不清楚该应用何时将成为稳定的PowerToys版本的一部分。